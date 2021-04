Ether Hits, 600, visant 0,05 BTC, en prévision de la pression d’achat de Monster

Ethereum (ETH)

Ether atteint 2600 $, visant 0,05 BTC, en prévision de la pression d’achat de Monster

Avec la croissance d’Ether au double du rythme alors que Bitcoin YoY et ETH surclassent BTC depuis sa création, un investisseur est tenté de vendre tout son bitcoin pour devenir un degen ETH complet.

Ether a atteint un nouveau record absolu aujourd’hui, près de 2600 $ sur Coinbase, après avoir touché 2000 $ le week-end dernier lors de la vente.

Alors que Bitcoin prenait de l’ampleur, Ether est sorti et a fracassé le niveau de 0,047 BTC, vu pour la dernière fois en août 2018.

«Pour être brutalement honnête, je regarde le graphique de l’ETH / BTC, et je vois un énorme fond arrondi avec une cassure potentiellement énorme juste au-dessus…», a noté Raul Pal, fondateur et PDG de Real Vision Group.

Avec une croissance de l’espace Ether à 100% sur un an, doublant à la vitesse de Bitcoin tout en attirant un énorme talent de développeur et des applications, Pal attend de grandes choses du prix de l’ETH, qui, comme nous l’avons signalé, a des objectifs lunaires allant jusqu’à 10 000 à 20 000 dollars. par certains.

Sans oublier, Ether a toujours surperformé Bitcoin. Par rapport à la tendance haussière de 86% de Bitcoin depuis le début de l’année, Ether enregistre des gains de 250%. En 2017 également, Ether a bondi de plus de 9000% par rapport à 1300% de Bitcoin. BTC -1,81% Bitcoin / USD BTC USD 54429,38 USD

«Lorsque vous augmentez le prix de quoi que ce soit dans DeFi, NFT, des jetons de communauté ou même des mondes métaverses, tout est essentiellement évalué en ETH, y compris le temps des concepteurs, etc. ETH devient rapidement la monnaie du monde numérique, et BTC est la garantie immaculée et couche de base », a déclaré Pal.

Comme nous l’avons signalé, les fondamentaux du réseau n’ont jamais été solides, tous à leur plus haut niveau.

Les transactions quotidiennes sont à leur ATH de plus de 1,5 million de dollars et apportent des frais record avec plus de 10 millions de dollars par jour une norme quotidienne pour les trois mois maintenant.

En fait, Ethereum a réglé 1,5 billion de dollars de transactions au premier trimestre de 2020, soit plus de 936 milliards de dollars réglés par PayPal en paiements au cours de l’année dernière.

En prévision des prix élevés, les détenteurs d’éther retirent leurs pièces des bourses, qui ont des réserves d’échange d’ETH en baisse continue, tout en accumulant plus d’ETH avec une période de détention de plus d’un an d’adresses augmentant de 10 millions l’année dernière.

Pour Ether, le prochain EIP 1559 est l’un des plus grands événements qui feront de l’actif cryptographique un actif déflationniste en brûlant tous les ETH reçus en tant que frais.

«La pression d’achat annuelle nette» ne fait pas le point. Dans un événement divisé par deux, la pression de vente des mineurs de $ BTC chute de 50%. Cela fait que tout l’enfer se déchaîne. À quoi cela ressemblera-t-il pour $ ETH? https://t.co/AAO4BQ5tJj – Squish (@SquishChaos) 17 avril 2021

Combinée à l’ETH 2.0, la transition vers la preuve d’enjeu (PoS) rendra le réseau moins cher et plus rapide, amenant des masses à la blockchain Ethereum.

«Après la fusion, la pression de vente des ETH chutera de 90%. Pour que la pression de vente de BTC réduise autant, il faut 3 événements de moitié. Je le répète: l’ETH subira l’équivalent de 3 événements divisés par deux dans les 12 prochains mois », a noté un passionné sur la base des données partagées par Justin Drake, chercheur Eth 2.0 à la Fondation Ethereum.

