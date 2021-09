Ether Leads et Bitcoin se consolident alors que de nouveaux capitaux continuent d’affluer dans l’ETH

L’éther a finalement dépassé les 3 550 $.

Ce niveau n’a pas été depuis la bougie rouge monstre hebdomadaire du 17 mai qui nous a fait chuter à 1 734 $. Maintenant, nous revenons au record du 12 mai de 4 385 $.

Avec Ether menant le rallye cette fois-ci et Bitcoin se négociant toujours latéralement autour de 47 600 $, l’ETHBTC s’est redressé à 0,07465, clôturant à une certaine résistance autour de 0,0773 avec un pic pluriannuel à 0,0823.

Les participants au marché de la crypto s’attendent à ce qu’Ether fasse de Bitcoin la principale crypto-monnaie, bien que brièvement dans ce cycle pour le faire peut-être de manière permanente à long terme. Alors que certains acteurs du marché pensent que le retournement de Bitcoin nuirait à sa réputation, d’autres pensent que cela n’aurait pas d’importance car si Bitcoin est un or numérique qui est une réserve de valeur, Ethereum est la couche de base sur laquelle les applications sont construites, les deux ayant leur propre marché séparé. .

L’action des prix pour Bitcoin est essentiellement en cours de consolidation au cours des dernières semaines, car il se négocie dans une nouvelle fourchette de prix entre 46 000 $ et 50 000 $.

Les flux d’échange totaux ont été relativement stables. Mais Coinbase, le principal emplacement pour l’accumulation institutionnelle, a connu une sortie occasionnelle de 1,5 milliard de dollars la semaine dernière. pic.twitter.com/dOmI359Af7 – Charles Edwards (@caprioleio) 31 août 2021

Comme nous l’avons signalé, les produits d’investissement Bitcoin ont enregistré des sorties pour la 8e semaine consécutive totalisant 3,8 millions de dollars. 14 des 16 dernières semaines, la principale crypto-monnaie a enregistré des sorties, totalisant 650 millions de dollars, contrairement aux altcoins qui ont connu une autre semaine d’entrées, Ethereum ayant enregistré 17 millions de dollars d’entrées la semaine dernière.

Pourtant, le total des actifs sous gestion (AUM) de Bitcoin s’élève à 38 milliards de dollars et les entrées depuis le début de l’année s’élèvent à 4,1 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les données en chaîne suggèrent qu’il y a eu récemment une «augmentation significative» des positions nettes HODLer, ce qui révèle que les investisseurs à long terme sont des acheteurs nets à ces niveaux. “Généralement, c’est un signal assez haussier pour le moyen terme”, note Delphi Digital.

En ce qui concerne les fondamentaux du réseau, le nombre de transactions BTC a augmenté de 1% tandis que celui des ETH a diminué de 4%.

Les frais de transaction ETH, cependant, continuent d’augmenter grâce à l’adoption continue du NFT. Le total des frais ETH a en fait augmenté de près de 100% d’une semaine à l’autre pour une moyenne de plus de 32 millions de dollars par jour, par rapport aux frais de transaction BTC d’environ 600 000 dollars par jour en semaine.

Les adresses actives des deux réseaux ont été supprimées d’une semaine à l’autre. Pour Bitcoin, il est actuellement d’environ 275 000 par jour, environ 35% en dessous du pic de janvier, un peu comme celui d’Ethereum, qui est en baisse de 33% par rapport au sommet de mai, se situant à environ 450 000 adresses par jour, selon Glassnode.

En ce qui concerne les adresses non nulles, celles de Bitcoin ont continué à augmenter, étant revenues à plus de 38 millions d’adresses, prêtes à supprimer l’ATH. Le nombre d’adresses Ethereum non nul est également en forte hausse, atteignant un nouvel ATH de 60,7 millions d’adresses. Dans le même temps, la proportion d’adresses détenant de l’Ether à court terme, 3 à 12 mois, est passée à plus de 40 %, indiquant que les nouveaux détenteurs d’ETH préfèrent détenir.

Au milieu de cela, l’intérêt ouvert (OI) sur le CME pour les contrats à terme Bitcoin a grimpé à 1,5 milliard de dollars, après une croissance régulière tout au long du mois d’août et un nouvel ATH de 760 millions de dollars pour les contrats à terme Ethereum.

Alors que les fonds à effet de levier (hedge funds) accumulent de nouvelles positions courtes, le cash-and-carry a généré des rendements relativement faibles sur les contrats à terme CME. Mais ils ne placent probablement pas de paris courts nus sur le bitcoin et pourraient être exposés sur d’autres marchés et utiliser CME pour couvrir les risques.

Cette exposition courte croissante pourrait également être due à la décote en niveaux de gris, car certains fonds pourraient s’attendre à ce que la décote disparaisse avec le temps et chercher à couvrir ce pari en utilisant des contrats à terme.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Morgan Stanley a révélé avoir acheté plus de 6,5 millions d’actions GBTC et le fonds phare de Bill Miller 1,5 million d’actions GBTC. “Ces types d’investisseurs pourraient être intéressés à couvrir leurs positions via les contrats à terme CME”, a noté Arcane Research.

