Ether n’est pas fait de ralliement, VC pointe vers la structure du marché signalant le prix “ bien plus élevé ”

Le marché de la crypto «devient plus émotif» avec des sentiments qui se transforment en une peur extrême, mais plusieurs catalyseurs travaillent en faveur d’Ether.

Rien ne monte en ligne droite et continue indéfiniment.

Et c’est ce qui s’est passé sur le marché de la crypto-monnaie. Le recul qui a commencé cette semaine a été amplifié au cours du week-end, le prix du Bitcoin ayant chuté à un peu moins de 42150 $ après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait doublé ses frappes contre la principale crypto-monnaie.

China FUD et Tether FUD ont en outre aidé le marché à rester modéré, ce qui a provoqué une peur extrême des sentiments du marché.

«Le marché devient de plus en plus émouvant», a noté le trader CL d’eGirl Capital, «à n’en pas douter, une poignée de personnes rage d’arrêter, peut-être qu’il y en a plus, peut-être que c’est bientôt fini, quand les choses deviennent émotionnelles, il devient plus difficile à prévoir.

Ether, qui a connu une montée en puissance explosive, n’a pas non plus été affecté car Bitcoin a entraîné tout le marché de la cryptographie avec lui.

Le prix de l’Ether est tombé à 3 125 $, en baisse de près de 29% par rapport à son sommet historique de 4 380 $. Cependant, ce krach a amené l’ETH au niveau de prix que nous n’avons vu que plus tôt ce mois-ci, il y a environ quinze jours.

Au moment de la rédaction, l’ETH / USD s’est rétabli pour se négocier au-dessus de 3500 $.

ETH / BTC a également dépassé environ 0,0823 et se situe actuellement autour de 0,0778.

Mais on ne pense pas qu’Ether ait fini de se rallier avec tous les catalyseurs travaillant en sa faveur.

La base ETH est quelque chose à surveiller, oui nous avons corrigé assez lourd sans effet de levier, mais soit nous sommes en tête sans avidité sur les contrats à terme car cette fois-ci est différente, soit l’ETH va nettement plus haut, L2 dans deux semaines, EIP 1559 juillet, envoyez pic.twitter. com / eJFbNdR843 – CL (@ CL207) 17 mai 2021

Selon le fonds crypto eGirl Capital, le prix de l’ETH se dirige beaucoup plus haut en fonction de la structure du marché de la deuxième plus grande crypto-monnaie.

À la fin du mois d’octobre 2020, lorsque le prix du BTC était d’environ 13500 $, eGirl Capital avait également partagé ses réflexions sur la structure du marché Bitcoin et sur les raisons pour lesquelles il se dirigeait beaucoup plus haut. Depuis lors, BTC a bondi de plus de 380% pour atteindre un nouvel ATH de 65000 $ et est en train de se consolider.

La structure du marché à terme de l’éther révèle que les pièces stables, ce qui signifie utiliser l’ETH long avec de l’argent réel, sont à la tête de la croissance de l’intérêt ouvert (OI) plutôt que de la marge sur pièces, ce qui signifie aspirer à eth en utilisant eth, a noté le dernier fil de discussion d’eGirl Capital sur Ether.

«De plus, moins d’OI à marge de pièces signifie moins de convexité vers le bas, et l’OI sur ces produits a diminué en termes d’ETH. Pendant ce temps, les shorts sont le côté le plus vulnérable des contrats à terme sur marge stable, ces traders ont besoin de trop de temps pour même obtenir une exposition aux ETH. »

Comme nous l’avons signalé, tout au long du dernier rallye d’Ether, le taux de financement des contrats perpétuels a été extrêmement bas, ce qui laissait entendre que la tendance haussière était tirée par les achats au comptant et non par l’effet de levier. En outre, OI a augmenté plus lentement que le prix.

«Même si la croissance de l’OI sur un avenir à marge de stablecoin est en croissance, elle est largement dépassée par la croissance des prix, ce qui laisse entendre que les gens sont coincés à l’écart des pièces stables sur les bourses à terme sans exposition aux ETH, et donc seulement en hausse.»

Depuis la fin du mois d’avril, Ether domine le marché, sur lequel les gens spéculent maintenant sur la possibilité croissante pour l’ETH de retourner Bitcoin.

Ethereum / USD ETHUSD

3 479,3694 – 216,42 $ – 6,22%

Volume 61,01 b Changement – 216,42 $ Ouvert 3479,3694 $ Circulation 115,91 m Cap du marché 403,3 b

