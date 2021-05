Ether revient pour trader sous, 400 mais plusieurs catalyseurs sont toujours présents pour l’envoyer plus haut

Ethereum (ETH)

Ether revient pour négocier à moins de 3400 $, mais plusieurs catalyseurs sont toujours présents pour l’envoyer plus haut

Alors que l’indice de force relative sur 14 jours d’Ether passe au-dessus de 70, le plus haut depuis janvier donne une indication de l’étirement du rallye; ETH / BTC a «littéralement l’air mince jusqu’à 0,08 minimum».

Après avoir atteint un nouveau sommet historique à 3530 $ mardi, Ether est revenu pour s’échanger entre 3200 $ et 3500 $.

Mais le marché s’attend à ce que ce ne soit qu’un point de repos avant de monter encore plus haut. «Le marché se rend compte à quel point Ether, fondamentalement sous-évalué, reçoit toute l’activité de développement sur le réseau», a déclaré Vijay Ayyar, responsable Asie-Pacifique chez Crypto Exchange Luno.

«Bien que l’on puisse penser qu’Ether a beaucoup augmenté, quand on le compare à Bitcoin, il y a un long chemin à parcourir.»

Le mois dernier, le Bitcoin (BTC) a atteint environ 3,2 fois son prix de pointe au cours du cycle précédent en décembre 2017, tandis que l’ETH n’a atteint qu’environ 2,4 fois son précédent record historique établi en janvier 2018. BTC 6,02% Bitcoin / USD BTCUSD $ 57 342,43

3452,016,02% Volume 69,8 b Changement 3452,01 $ Ouvrir 57342,43 $ Capitalisation boursière de 18,7 m en circulation 1,07 t 23 min Ether revient pour négocier à moins de 3400 $, mais plusieurs catalyseurs sont toujours présents pour l’envoyer plus haut 2 h Bitcoin et Ether ne sont pas les cryptos les plus échangés sur Binance Ou le plus grand échange sud-coréen 4 h Bitcoin et Ether enregistre les plus gros flux depuis février: rapport CoinShares

Ayyar voit Ether passer de 5 000 $ à 10 000 $ au début de l’année prochaine. Comme nous l’avons signalé, de nombreux traders envisagent la tendance haussière à 10 000 $, certains atteignant même 40 000 $.

«L’éther aura une grande volatilité, similaire à Bitcoin, mais sa valeur pourra augmenter à mesure que davantage d’investisseurs institutionnels en prendront conscience», a déclaré Pat LaVecchia, PDG du courtier en crypto Oasis Pro Markets LLC, selon qui, Ether à 25000 $ est possible sur le quelques années à venir.

Cet intérêt institutionnel pour Ethereum peut être vu dans l’ETH premium se négocie chez Coinbase.

«La prime de Coinbase a été considérablement augmentée depuis le début de 2021. De l’argent neuf afflue sur le marché de la cryptographie», a noté Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant.

Sur le marché à terme également, les volumes d’Ether augmentent constamment et se rapprochent de ceux des contrats Bitcoin sur la bourse réglementée CME bien qu’ils aient été lancés en février seulement.

Le commerce de détail a été tout aussi impliqué dans les adresses ETH détenant des montants relativement faibles (entre 0,01 et 1 ETH), augmentant de 3,8 millions depuis le début de l’année à plus de 13,6 millions maintenant.

L’indice de force relative d’Ether sur 14 jours étant passé au-dessus de 70, le plus haut depuis janvier, le rallye semble tendu. Pourtant, le trader SmartContracter souligne que l’ETH / BTC n’est actuellement que d’environ 0,60 avec «littéralement de l’air mince jusqu’à 0,08 minimum».

Sans oublier qu’il reste encore quelques catalyseurs pour prolonger ce dernier rallye.

Au milieu de la rotation institutionnelle accélérée en cours vers l’ETH et les médias grand public ont commencé à récupérer l’actif cryptographique, nous avons toujours la mise à niveau de Londres avec EIP 1559 en juillet.

En plus d’améliorer le gaz ETH, EIP-1559 brûlera une partie des frais de transaction, le supprimant définitivement de l’approvisionnement en circulation et diminuant l’émission nette quotidienne d’ETH. Cela conduirait à un taux d’inflation annuel estimé (moyenne sur 30 jours) compris entre 1 et 2%.

Ensuite, la fusion avec Eth 2.0 devrait avoir lieu l’année prochaine. Le jalonnement Ethereum 2.0 transformera également efficacement l’ETH en un actif productif de rendement, et déjà plus de 4,1 millions d’ETH sont bloqués dans le contrat de jalonnement Eth 2.0 avec Coinbase pour introduire prochainement les produits de jalonnement Ethereum.

Alors que la mise à l’échelle L2 a déjà commencé avec Polygon (MATIC) qui gagne particulièrement en popularité, DeFi n’a pas encore lancé une autre saison après l’été dernier.

Et c’est la raison pour laquelle «bien que les institutions puissent encore se lancer dans l’ETH, l’ETH devrait bientôt devenir beaucoup plus attrayante pour les investisseurs institutionnels», a noté Coin Metrics.

Ethereum / USD ETHUSD

3,431,2504 $ 131,423,83%

Volume 50,99 bChange 131,42 $ Ouvert 3431,2504 $ Circulation 115,75 m Capuchon du marché 397,17 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.