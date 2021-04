Ether sera toujours deuxième derrière Bitcoin, déclare Kevin O’Leary de Shark Tank

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

“Bitcoin sera toujours de l’or, Ethereum sera toujours de l’argent”, a déclaré la star de Shark Tank.

Au milieu du prix de l’Ether atteignant un niveau record cette semaine, l’entrepreneur Kevin O’Leary pense toujours que Bitcoin restera au sommet du jeton.

S’adressant à CNBC hier, la star de Shark Tank a déclaré que Ether (ETH) “sera toujours numéro deux” pour Bitcoin (BTC) malgré que le jeton atteigne un niveau record de plus de 2600 $ au moment de l’échange. et plus de 2 700 $ au moment de la publication. Le prix du Bitcoin, en revanche, a été volatil en avril, atteignant un nouveau sommet historique de plus de 64000 USD, puis tombant en dessous de 50000 USD.

O’Leary a déclaré qu’Ether était plus susceptible d’être utilisé comme «système de suivi et de paiement», mais le prix du jeton le rendait trop cher à cette fin pour le moment. Il a noté que les investisseurs institutionnels qui se lancent dans Bitcoin pourraient être la force motrice des actifs cryptographiques atteignant des sommets sans précédent cette année, ajoutant:

“Bitcoin sera toujours de l’or, Ethereum sera toujours de l’argent.”

La star de Shark Tank a déclaré qu’il possédait une crypto-monnaie depuis 2017 et le mois dernier, il a annoncé qu’il allouerait 3% de son portefeuille à Bitcoin. Cependant, il a précédemment qualifié les actifs numériques de «crypto-junk» et Bitcoin de «pas une vraie monnaie».

De plus, O’Leary a été un défenseur de l’extraction de crypto-monnaies durable, argumentant contre les “pièces de monnaie de sang” – c’est-à-dire les crypto-monnaies non éthiques, y compris certaines en Chine. Il a déclaré que ses investissements en crypto-monnaie n’incluraient que du Bitcoin «propre» «sous un mandat de 0 carbone».