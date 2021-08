Ether surpassera Bitcoin alors qu’une transition dans le stockage de la richesse se produit au-delà de BTC: PDG de Pantera Capital

Ethereum (ETH)

Ethereum surpassera Bitcoin alors qu’une transition dans le stockage de la richesse se produira au-delà de BTC: PDG de Pantera Capital

Ether surpassera Bitcoin, a déclaré lundi le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, lors du . Global Markets Forum.

Pourtant, Morehead voit Bitcoin se terminer en 2021 entre 80 000 $ et 90 000 $, pour dépasser les 120 000 $ en un an. Il a déclaré que l’augmentation de l’adoption par le grand public pourrait faire grimper le BTC jusqu’à 700 000 $ au cours de la prochaine décennie.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 38 500 $, en baisse de 40,6 % par rapport à l’ATH d’avril de près de 65 000 $, tandis qu’Ether se situe actuellement à environ 2 500 $, en baisse de 42,6 % par rapport à son pic de mai de 4 380 $.

Il a également partagé que les fonds de Pantera Capital ont attiré des investisseurs institutionnels qui sont moins orientés « momentum » que les investisseurs de détail et voient les prix actuels comme une opportunité d’achat.

Bien que ce ne soit pas vraiment une prédiction, étant donné que l’ETH a surperformé BTC lors du marché haussier de 2017 et à nouveau en 2021, Morehead a attribué la deuxième plus grande crypto-monnaie à un jeton plus récent comme l’une des raisons potentielles pour lesquelles Ethereum a surperformé la principale crypto-monnaie.

Co-fondé par Vitalik Buterin, Ether a été lancé en juillet 2015, tandis que le pseudonyme Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin en janvier 2009.

En plus d’être le plus jeune, Morehead a également souligné un impact environnemental plus faible, des améliorations techniques et des facteurs d’application potentiels susceptibles d’aider le jeton à se rallier davantage.

Le réseau Ethereum est en fait la base de la majorité du secteur à croissance rapide d’un peu moins de 100 milliards de dollars de la finance décentralisée (DeFi) et du secteur des jetons non fongibles (NFT), qui a pris le courant de la cryptographie.

Le réseau travaille également à sa transition du Proof-of-Work (PoW) au mécanisme de consensus moins énergivore Proof-of-Stake (PoS). La migration vers ETH 2.0 réduira son énergie minière par rapport à l’importante empreinte carbone de Bitcoin, a déclaré Morehead.

Sur le chemin de ce changement, Ethereum aura une mise à niveau à Londres cette semaine. Cette mise à niveau activera EIP-1559 qui réduira l’offre d’ETH en brûlant les frais de base et en faisant monter ses prix.

“Vous verrez une transition de personnes qui souhaitent stocker de la richesse, le faisant en (éther) plutôt que simplement en bitcoin”, a-t-il déclaré.

