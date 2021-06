Ethereum‌ Prix‌ Prédiction‌ pour‌ Juin‌ 2021

Ethereum devient la nouvelle crypto-monnaie préférée des investisseurs institutionnels et enregistre une saine reprise

Ethereum (ETH) ainsi que de nombreuses autres crypto-monnaies continuent en mode de récupération après le crash du marché des crypto-monnaies du 19 mai, qui a effectivement réduit de moitié son prix, passant d’un sommet historique de 4 400 $ à environ 2 400 $. Il est depuis dans une phase de consolidation et devrait bientôt dépasser le niveau de résistance de 2 930 $. L’ETH se négociait à 2 500 $ sur une trajectoire haussière, au moment de la rédaction, avec un nouveau niveau de support trouvé à 2 378 $. Faisons une brève analyse du prix de l’Ethereum et comprenons comment il peut osciller d’ici la fin juin 2021.

Largement considéré comme la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin, Ethereum avait une capitalisation boursière de 302,2 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. La blockchain Ethereum permet aux développeurs du monde entier de créer et de déployer des applications décentralisées (dApps). Le réseau ETH est largement utilisé pour la création de NFT (Non Fungible Tokens) et a de nombreuses applications dans l’industrie DeFi.

Quel est le prix actuel de l’ETH et comment en est-il arrivé à ce point ?

Au moment de la rédaction de cet article, le prix d’Ethereum oscillait autour de 2 500 $, sur le point de rebondir, et le jeton semblait sur le point de casser la résistance de 2 787 $ et 2 930 $ à FIB 0,618 et FIB 0,702 respectivement. Il a bien commencé le mois, ouvrant à 2 708 $ le 1er juin, après avoir atteint un creux de 1 716 $ le 23 mai. Depuis lors, il a régulièrement détenu une valeur de 2 500 $ +, atteignant un sommet de 2 893 $ le 3 juin, où il a également atteint le rallye 50 SMA pour la première fois depuis le 27 mai.

Graphique journalier ETH / USD. Source : TradingView

Par la suite, le prix de l’ETH est retombé le 4 juin, atteignant un creux de 2 550 $ après qu’un tweet d’Elon Musk a suggéré une cassure avec Bitcoin. Cela a également montré une forte corrélation entre le BTC et les autres altcoins. Une autre raison de sa récente baisse pourrait être les derniers chiffres de la masse salariale non agricole aux États-Unis. Alors que le nombre de citoyens américains déposant des demandes de chômage est tombé en dessous de la barre des 400 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid19, il y a de fortes chances que la Fed deviendra agressif, ce qui ne présage rien de bon pour Ethereum et d’autres crypto-monnaies.

Bien que la première semaine de juin ait été productive pour l’ETH, assurant que sa reprise par rapport aux creux de mai se poursuive, le marché a semblé frustré par le niveau crucial de 2 900 $. Les volumes de transactions ont également chuté au cours de la première semaine, ce qui était logique compte tenu de la baisse du mois dernier.

Malgré le fait que l’ETH / USD ait connu une bonne course haussière dans l’ensemble au cours des six derniers mois, le prix de la pièce n’a pas pu échapper au sentiment négatif du marché. Il a récemment été impliqué dans un bon combat ours-taureau et est prêt à augmenter, testant les niveaux de résistance de 2 787 $ et 2 930 $ à FIB 0,618 et FIB 0,702 respectivement. Voyons où il peut être trouvé plus tard ce mois-ci.

Prévisions de prix Ethereum pour juin 2021 et ce qui pourrait l’affecter

ETH / USD suit le niveau de support de 2 582 $ au moment de la rédaction. Bien qu’il progresse progressivement à la hausse malgré le vent contraire, toute baisse en dessous des niveaux de 2 378 $ (FIB 0,382) et 2 125 $ (FIB 0,236) produira une immense pression de vente qui pourrait mettre 2 000 $ à la portée des ours. Dans les circonstances inattendues où le niveau de 2 000 $ est également dépassé, les détenteurs d’Ethereum entreront en scène et pourraient commencer à décharger leurs stocks, avant que le marché ne découvre un nouveau niveau de support inférieur.

En regardant de près le graphique des prix ETH / USD, il est clairement évident que l’ETH / USD se trouve actuellement dans une configuration en triangle ascendant. C’est la première structure concrète à se former sur le graphique après la correction des prix survenue le mois dernier. Malgré le fait qu’un modèle triangulaire comme celui-ci émerge généralement dans des conditions baissières et s’accompagne d’un mouvement de cassure continu à la baisse, il semble que le prix de l’ETH pourrait se maintenir dans ce support triangulaire et pousser pour un rebond. , ce qui a entraîné une cassure haussière. Un mouvement décisif pour franchir les niveaux de résistance de 2 787 $ et 2 930 $ suggérerait qu’Ethereum est en bonne voie pour reprendre son rallye haussier qui a commencé cette année. Les prochaines cibles évidentes seront de 3 078 $ et 3 450 $ à des niveaux de retracement de Fibonacci de 0,786 et 1 respectivement.

Graphique ETH / USD sur 4 heures. Source : TradingView

Il convient également de mentionner que le RSI se déplace autour de la barre des 50 au moment de la rédaction et que le MACD passe au-dessus de la ligne de signal, accentuant une emprise haussière. Le 50 SMA s’incurve également, touchant presque le niveau FIB 0,702 à 2 932 $, pointant vers une éventuelle tendance haussière prochainement.

Autres événements qui pourraient faire bouger le prix de l’ETH en juin 2021

Il existe de nombreux développements externes pointant vers une éventuelle tendance haussière prochainement sur le marché ETH / USD. Le premier concerne les mises à jour continues de la blockchain Ethereum, dans le but de la déplacer vers l’algorithme de consensus Proof of Stake. Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, a récemment déclaré dans une interview à Bloomberg que ce changement était devenu plus urgent pour eux compte tenu de la croissance d’Ethereum au cours de la dernière année. Une autre histoire publiée sur Coindesk a suggéré que la mise à jour pourrait arriver plus tôt que prévu.

En dehors de cela, le prix de l’ETH réagira en fonction de l’évolution de l’industrie DeFi et du resserrement de la réglementation cryptographique qui se joue également en Chine. Goldman Sachs, en fait, a prédit que l’ETH surperformerait BTC à long terme. Sur une autre note, Ethereum est sur le point de subir une mise à niveau majeure du réseau appelée EIP-1559, en juillet, visant à réduire les frais de transaction élevés du réseau. Enfin, selon les données récentes de Glassnode, la quantité d’éther disponible sur les bourses diminue également progressivement, indiquant un sentiment de rétention des investisseurs.

Tout ce qui précède suggère qu’une corrida pourrait être au coin de la rue.

Veuillez noter qu’il s’agit d’un article purement basé sur des opinions, basé sur des données de marché pertinentes disponibles pour Ethereum. Il ne doit pas être traité comme un conseil en investissement.