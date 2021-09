Ethereum 2.0 a ce qu’il faut pour faire tomber Bitcoin de son perchoir

Ethereum (CCC :ETH-USD), la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, est plus qu’un simple jeton Internet. Il s’agit du meilleur réseau d’applications décentralisées et de contrats intelligents, avec plus de cas d’utilisation que d’autres actifs numériques.

En passant à un modèle de preuve de participation, la capacité du réseau augmentera considérablement et réduira considérablement ses besoins en énergie. Par conséquent, ETH-USD représente la crème de la crème en ce qui concerne l’investissement cryptographique.

Le jeton ETH a grimpé de plus de 380% en valeur depuis le début de l’année. Dans le même temps, un pilier de l’industrie Bitcoin (CCC :BTC-USD) n’a augmenté que d’environ 60 % au cours de la même période.

La plate-forme Ethereum subit des changements majeurs pour augmenter son évolutivité, son débit de transaction et son efficacité tout en réduisant ses frais de gaz. La plate-forme a déjà montré une utilité beaucoup plus réelle que ses pairs, et les futures mises à niveau créeront plus de divergences entre elles.

Le Hard Fork de Londres et Shanghai

L’ensemble du secteur de la crypto est en effervescence depuis la sortie du hard fork londonien d’Ethereum. Il s’agit d’une étape majeure vers Ethereum 2.0 et a introduit des changements critiques sur le réseau.

Plus particulièrement, il a mis à jour la structure des frais en un modèle déterminé par algorithme. Cela implique des frais de base, qui sont généralement de 25 à 75 % de la valeur de la transaction, et des frais prioritaires qui incitent les mineurs à donner la priorité à la transaction d’un utilisateur particulier.

Contrairement au modèle d’enchères au premier prix sur lequel la plate-forme fonctionnait auparavant, le nouveau modèle aurait considérablement amélioré l’efficacité. Cependant, les frais de base sont brûlés une fois chaque transaction terminée, faisant de l’ETH un actif déflationniste. L’offre de la devise est susceptible de réduire les heures supplémentaires, poussant son prix à la hausse.

Le hard fork de Shanghai est la prochaine et peut-être la dernière mise à niveau qui clôturera la mise à jour Ethereum 2.0. Il sera mis en ligne à tout moment entre la fin de cette année et le début de la mi-2022. La mise à jour est susceptible de fusionner le réseau principal d’Ethereum et la chaîne Beacon pour mettre en œuvre le protocole de preuve de participation.

Ethereum a une abondance de cas d’utilisation

Bitcoin, le leader incontesté dans l’espace crypto, est plus un actif refuge pour les investisseurs contre les monnaies fiduciaires. Cependant, Ethereum est un écosystème qui alimente l’économie numérique.

Mis à part le jalonnement typique impliqué avec la plupart des cryptos, c’est la base des protocoles de finance décentralisée (DeFi). Ceux-ci sont basés sur des contrats intelligents, qui s’exécutent lorsqu’un critère prédéterminé est rempli. Les investisseurs en crypto ont actuellement au moins 7,7 millions de jetons ETH dans les protocoles DeFi.

De plus, Ethereum est une force dominante dans l’espace des jetons non fongibles, ou NFT. Les NFT sont des jetons uniques qui peuvent représenter des avatars, de l’art, de la musique et d’autres objets connexes.

Le marché NFT a été en plein essor cette année et Ethereum a alimenté ces transactions. Pratiquement tous les échanges NFT utilisent ETH pour effectuer ces transactions sur leurs plateformes respectives.

Ethereum est également une couche de base pour les pièces stables telles que Attache (CCC :USDT-USD), indexé sur le dollar américain. Plus de 50% des transactions dans Tether sont basées sur Ethereum.

2.0 peut aider Ethereum à dépasser Bitcoin

Ethereum a été sur une bonne lancée au cours de la dernière année. Depuis le début de la pandémie, les principaux investisseurs institutionnels se sont chargés de la crypto, ce qui a fait grimper son prix de plus de 2 700 % depuis janvier 2020.

Avec Ethereum 2.0 au coin de la rue, sa valeur devrait encore augmenter. La plate-forme deviendra plus robuste que jamais, offrant encore plus d’utilité à sa base d’utilisateurs. Par conséquent, ETH-USD est peut-être la crypto la plus chaude dans laquelle investir de nos jours.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.