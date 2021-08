Ethereum 2.0 devient le leader Hodler of Ether avec 21,5 milliards de dollars de fonds ⋆ Crypto new media

in

Actuellement, le contrat de jalonnement d’Eth2 est devenu le plus grand détenteur d’Ethereum. De plus, il est conforme aux normes ERC-20 et dirige les autres projets utilisant les mêmes tokens.

La source d’analyse de la blockchain Nansen porte que le contrat de jalonnement d’Eth2 a dépassé celui de WETH (Wrapped Ethereum) et est désormais le plus grand détenteur d’Eher.

De plus, contrairement à Eth, l’Ether enveloppé répond à la norme ERC-20, ce qui en fait le meilleur champion de la représentation ETH parmi les projets de financement décentralisés qui utilisent des jetons ERC-20.

Alex Svanevik, le PDG de Nansen, a publié ses conclusions sur Twitter ce mardi. Selon les données disponibles, le contrat de dépôt de Beacon Chain se compose de 6,73 millions d’ETH, soit une valeur approximative de 21,5 milliards de dollars aux taux actuels.

Vérifiez qui est le détenteur d’ETH n ° 1 maintenant les gars! pic.twitter.com/3isDLkrv7I – Alex Svanevik ✨ (@ASvanevik) 16 août 2021

De l’autre côté de la médaille, les données de Nansen montrent que le contrat de Wrapped Ethereum se compose de 6,7 millions d’ETH, d’une valeur approximative de 21,4 milliards de dollars. Binance suit avec 2,29 millions d’ETH, soit une valeur approximative de 7,3 milliards de dollars.

Comme le soutient CoinMarketCap, la somme d’Ether jalonnée et verrouillée sur Eth2 constitue désormais 5,7% de l’offre en circulation d’Ethereum. De plus, le réseau Eth2 compte actuellement jusqu’à 210 000 validateurs, affirme Beaconcha.in.

À l’heure actuelle, les Ether jalonnés sur Eth2 sont tous confinés et les utilisateurs ne peuvent pas les retirer du contrat jusqu’à ce que la chaîne Ethereum imminente fusionne pour rejoindre les réseaux Eth2 et Ethereum. À l’heure actuelle, l’intégration de la chaîne prévue aura lieu au cours des six premiers mois de 2022.

Ethereum 2.0 occupe la troisième position dans le réseau POS

Selon Staking Rewards, le top 3 des réseaux de preuve de participation est Eth2 par capitalisation mise en jeu. Il se positionne donc derrière les 27,5 milliards de Solana et les 49 milliards de Cardona.

La nouvelle a été publiée peu de temps après la percée majeure d’Ethereum pour la feuille de route Eth2 et le déploiement réussi des mises à niveau du réseau à Londres le 5 août.

Ce hard fork a introduit la proposition d’amélioration très attendue 1559 d’Ethereum. Cette proposition introduit le prix de transaction précis, qui est brûlé à partir des frais générés sur le réseau.

Selon Ultrasound.Money, les utilisateurs ont détruit jusqu’à 54 916 ETH ou 175 millions de dollars en frais de transaction au cours des 12 jours suivant le fork de Londres.

Au taux de combustion actuel impliquant 3,28 ETH, les utilisateurs pourraient détruire plus de 140 000 ETH chaque mois si le réseau continue de fonctionner de manière optimale.

Au moment d'écrire ces lignes, l'ETH a perdu au moins 3,94% de son prix au cours des dernières 24 heures