Ethereum 2.0 – Principaux changements et impact sur le marché

De meilleures capacités de mise à l’échelle, des transactions plus rapides et une transition vers un tout nouveau niveau de sécurité ne sont que quelques-unes des mises à jour passionnantes que nous verrons avec la prochaine version d’Ethereum 2.0. L’objectif principal de la nouvelle mise à jour est d’améliorer la sécurité et l’évolutivité du réseau et vise à remplacer le modèle d’exploitation minière actuel par un nouveau.

Ethereum 2.0, simplement appelé ETH2, est un ensemble de mises à jour interconnectées au réseau déjà existant. La nouvelle mise à jour est principalement axée sur la sécurité et la durabilité de l’écosystème Ethereum.

Bien que beaucoup soient très enthousiastes à propos de la nouvelle mise à jour, certaines questions restent un peu floues. Qu’est-ce que l’ETH2 ? Pourquoi une mise à jour est-elle nécessaire ? Qu’est-ce qui va changer ? Je vais discuter de toutes ces choses ci-dessous, alors plongeons-nous dans la nouvelle mise à jour et voyons ce qui fait de l’ETH2 un véritable changeur de jeu et comment cela pourrait affecter le prix de l’ETH.

Principaux changements à venir avec ETH2

Le réseau Ethereum actuel prend en charge environ 15 transactions par seconde. Lorsqu’il s’agit d’intégrer des millions de nouveaux utilisateurs, cela devient un facteur très limitatif. Pour rendre le réseau plus évolutif, l’ETH2 vise à prendre en charge des milliers de transactions par seconde, ce qui est un énorme avantage et un pas en avant.

Le deuxième facteur qui va changer est la sécurité. La nouvelle mise à jour vise à augmenter la sécurité du réseau contre toutes les formes d’attaque. En outre, l’ETH2 s’efforce également de rendre le réseau plus durable en remplaçant les travaux énergivores par une preuve d’enjeu. La bonne chose à propos de ces changements est que tout ce que la nouvelle mise à jour apportera a été discuté avant même le lancement initial du réseau.

L’impact sur le commerce

Certains experts disent qu’Ethereum connaîtra un grand rallye après la sortie de la nouvelle mise à jour. Selon les experts et les analystes du marché, le prix de l’ETH est très susceptible d’augmenter lors de la publication de la mise à jour.

En fait, certains experts disent même que la mise à jour pourrait défier Bitcoin pour la domination des prix sur le marché des crypto-monnaies. L’un des fondateurs d’Ethereum a même déclaré que la nouvelle mise à jour rendrait Ethereum plus “robuste” que Bitcoin.

En effet, avant la sortie de la mise à jour, après la présentation de la feuille de route Ethereum, son prix a énormément augmenté. Juste en mentionnant les différentes mises à jour que nous verrons tout au long de l’année, le prix de la crypto a considérablement augmenté.

Cela peut être un signe que les traders sont très enthousiasmés par la mise à jour et pourraient influencer de nouveaux changements dans le prix de l’Ethereum. Avec de nombreuses autres mises à jour à venir, le prix Ethereum sera très probablement affecté par la mise à jour.

Comment les gens échangent-ils Ethereum?

Ethereum peut être échangé comme n’importe quelle autre crypto-monnaie. Vous pouvez simplement accéder à votre portefeuille crypto, trouver Ethereum et l’acheter. Vendre la crypto n’est pas trop un défi, cela peut être fait exactement de la même manière.

Il y a beaucoup de choses qui influencent les mouvements de prix de l’éther. Cependant, vous êtes moins exposé à de nombreux facteurs économiques et politiques qui pourraient affecter les monnaies fiduciaires traditionnelles. Parmi les éléments susceptibles d’affecter le prix d’Ethereum figurent la manipulation du marché, la disponibilité, une acceptation plus large, les réglementations, la couverture médiatique et bien d’autres.

Parce qu’il y a tellement de choses que les traders doivent surveiller, certains préfèrent utiliser des méthodes plus simples. Par exemple, de nombreux traders de crypto-monnaie utilisent des robots de trading pour mieux planifier leurs opérations. En utilisant des robots de trading, vous pouvez mieux prédire les mouvements de prix Ethereum possibles avec un minimum de recherche.

Pour mieux comprendre le fonctionnement des bots, regardons un exemple. Si vous regardez Bitsgap.com, qui fait partie des robots de trading les plus populaires sur le marché, vous pouvez voir qu’il prend en compte de nombreuses choses différentes qui pourraient affecter les mouvements de prix.

Le robot de trading définit automatiquement les ordres d’achat et de vente en fonction des meilleures opportunités de profit sur le marché. Ceci, et bien d’autres robots de trading, se connectent directement aux bourses et font le travail par eux-mêmes.

Pourquoi les changements étaient-ils nécessaires ?

Bien qu’Ethereum soit un réseau très utile et populaire, ce réseau présente certains inconvénients. L’objectif principal de la mise à jour est de résoudre ces problèmes et d’améliorer la convivialité du réseau.

La version actuelle d’Ethereum utilise un mécanisme de consensus, qui a deux versions différentes. À partir de maintenant, Ethereum utilise une preuve de travail, tandis que la version améliorée comportera le système de preuve de mise.

Alors que PoW nécessite des énigmes mathématiques très complexes et à haute énergie pour la vérification des transactions, le système PoS propose une vérification des transactions par les validateurs et non par les mineurs. En termes simples, un autre bloc n’est ajouté à la blockchain qu’une fois que la plupart des validateurs ont reconnu le bloc. De ce fait, la complexité est considérablement réduite.

Pour améliorer encore l’efficacité du réseau, la dernière version comportera un mécanisme de traitement appelé fragmentation. Un gros problème d’Ethereum était que l’ajout de données à la blockchain nécessitait une grande vitesse de traitement et était lié à des coûts de transaction plus élevés.

Grâce à la fragmentation, l’ajout de données à la blockchain ne nécessite pas la vérification de tous les nœuds participants. Fondamentalement, vous divisez la tâche de vérification en plus petits ensembles de nœuds. Étant donné que tous les nœuds ne sont pas tenus de vérifier les données, la capacité globale augmente considérablement et le temps requis est également réduit.

Une chose qui différencie Ethereum 2.0 de la version actuelle, ainsi que de toutes les autres crypto-monnaies du marché, est qu’il nécessitera moins de puissance pour valider les transactions. Tout cela fait d’Ethereum 2.0 simplement une mise à jour révolutionnaire qui pourrait changer à jamais la façon dont nous voyons le marché des crypto-monnaies.