Ethereum 2.0 – Tout ce que vous devez savoir Crypto nouveaux médias

Ethereum est l’une des crypto-monnaies les plus impressionnantes jamais lancées. Depuis le lancement d’Ethereum en juillet 2015, cette plate-forme open source et basée sur la blockchain a continué d’évoluer et de dépasser les attentes. Avec déjà plusieurs records à son actif, la prévision de prix Ethereum est presque une valeur sûre pour ceux qui ont échangé cette crypto-monnaie depuis le début. Nous ne parlons plus d’un ancien Livre de Ra mais du deuxième plus grande plate-forme de crypto-monnaie au monde. Il est également prudent de supposer qu’Ethereum et Bitcoin resteront au sommet de la chaîne de crypto-monnaie pendant de nombreuses années à venir.

Compte tenu de l’évolution constante de cette crypto-monnaie, une mise à jour aurait dû apparaître bien plus tôt. Pour ceux qui échangent des crypto-monnaies de nos jours, le fait que la blockchain actuelle de l’ETH soit sur le point d’atteindre ses limites n’est plus une nouvelle d’Ethereum ! Nous avons enfin une mise à jour qui arrivera en novembre 2021 et qui promet de résoudre tous les problèmes actuels et préparer la blockchain à l’évolution de l’exploitation minière d’Ethereum. L’un des développeurs de Prysmatic Lab, une société responsable de l’infrastructure Ethereum 2.0, a mentionné qu’un lancement en novembre est très probable.

Et bien que cela ne soit pas figé, car il existe plusieurs facteurs qui pourraient influencer le meilleur moment pour publier Ethereum 2.0, Raul Jordanie, développeur de Prysmatic, affirme que, malgré les contrôles de sécurité potentiels et les améliorations de l’expérience utilisateur, « novembre est toujours favorable pour un lancement ». Dans cet esprit, voyons ce que nous savons jusqu’à présent sur cette mise à jour tant attendue.

Fonctionnalités essentielles d’Ethereum 2.0

Une mise à jour blockchain n’est pas comparable à celle d’un système d’exploitation ou d’une mise à jour d’application. Dans ce cas particulier, les mises à jour ne sont effectuées que lorsque la blockchain en a absolument besoin et a atteint un point de non-retour. Désormais, Ethereum 2.0 promet un maximum de 100 000 transactions par seconde, contrairement à la version précédente, qui n’en supportait que 14.

Parallèlement, avec cette nouvelle mise à jour, il y aura une transition d’un mécanisme de preuve de travail à un mécanisme de preuve de participation. Ce dernier suppose que les mineurs seront récompensés en fonction de leur participation dans la blockchain. Cela aura sans aucun doute un impact considérable sur le prix d’Ethereum, qui finira très probablement par battre à nouveau tous ses records précédents.

L’optimisation peer-to-peer figure également sur la liste des améliorations et des nouvelles passionnantes d’Ethereum. Les nœuds profiteront aux personnes ayant une meilleure réputation et un meilleur comportement tout en restreignant l’activité des personnes moins pertinentes avec la nouvelle version.

Jusqu’à présent, tout semble presque trop beau pour être vrai. Bien qu’il reste encore quelques kilomètres à parcourir, toute nouvelle difficulté pouvant survenir en cours de route et affecter l’interopérabilité du réseau ETH avec d’autres blockchains sera résolue avec cette nouvelle mise à jour.

Enfin, les API Ethereum 2.0 bénéficieront de intégration dans Prysm. Pour la plupart, ETH 2.0 vise à amener la valeur Ethereum à un niveau conforme à son évolution ces dernières années. Les années de retard de cette mise à jour ont fait que le minage d’Ethereum gagne plus de frais que le minage de Bitcoin, à savoir 1,2 million de dollars en quelques jours de frais de transaction !

Expérience utilisateur et sécurité

La nouvelle mise à jour d’Ethereum est actuellement en cours d’exécution sur le réseau de test public Medalla, où elle est rigoureusement testée et vérifiée avant d’être finalement déplacée vers le réseau principal. La société de sécurité bien connue Trail of Bits effectuera le deuxième audit de sécurité du client ETH 2.0 Prysm. Quant au premier audit, il a été réalisé par Quantstamp.

Jusqu’à présent, les développeurs derrière ETH croient fermement que ces deux audits suffiront pour assurer la sécurité de chaque mineur d’Ethereum et également pour améliorer l’expérience utilisateur dans un avenir prévisible. Bien entendu, l’analyse d’Ethereum après le deuxième audit ne marque pas la fin du travail pour eux. Ils ont toute la feuille de route devant eux, et voici les principales cases qu’ils prévoient de vérifier :

Création d’une interface Web Ethereum 2.0 complète pour Prysm ; Correction de tous les bogues majeurs avant de passer du réseau de test au réseau principal ; Améliorer l’algorithme Slasher (c’est l’algorithme responsable de punir les tricheurs à l’intérieur de la blockchain) ; Création d’un format commun pour la protection Slasher afin de faciliter le transport des clés entre les utilisateurs d’Ethereum 2.0.

Qu’implique la transition de l’ETH 1.0 à l’ETH 2.0 ?

Tout d’abord, la mise à jour d’Ethereum 2.0 n’impliquera aucun changement significatif et immédiat, en particulier pour le mineur d’Ethereum de tous les jours. La transition sera remarquablement fluide pour protéger l’exploitation minière et garantir que le changement n’aura pas d’inconvénients ou d’effets négatifs.

En tant que tel, la transition d’Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0 se fera en plusieurs étapes progressives. Premièrement, nous aurons l’étape 0, qui devrait commencer en novembre et s’étendre sur l’année suivante. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’étape 0 sera une étape d’hébergement, un fait qui a également été confirmé par les développeurs à l’origine du projet. Chaque mineur d’Ethereum pourra “fondre” ses crypto-monnaies eth1 pour recevoir le rang de validateur au sein de eth2. Ces validateurs agiront en tant qu’organes de sécurité de la société Ethereum 2.0. Cela sera principalement dû au mécanisme de preuve de participation abordé dans cette mise à jour.

Cela veut dire que le réseau commencera par supporter un modèle hybride impliquant à la fois PoW et PoS. De cette façon, les validateurs de blocs et les mineurs GPU/ASIC auront suffisamment d’espace pour manœuvrer. Ainsi, Ethereum crypto ne passera pas à la version 2.0 du jour au lendemain. Probable, l’ensemble du processus de transition pourrait même durer des années. Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, des temps passionnants sont à venir pour les fans de crypto Ethereum !

Conclusion

Au final, l’étape 1 renforcera les préparatifs de l’étape 0 et activera les blockchains qui traiteront les transactions et les contrats avec Ethereum 2.0. Dès que l’ETH fonctionnera exclusivement sur des rails PoS, deux choix naturels seront présentés à chaque mineur. La première serait de vendre tout l’équipement actuel et commencer à investir dans Ether, tandis que l’autre option, crevette aux mineurs GPU (concernant les mineurs GPU), serait de commencer la transition vers d’autres altcoins. Au final, les experts ne doutent pas que l’écosystème Ethereum n’aura aucune difficulté à s’adapter au PoS et que l’ensemble du processus sera mené de manière simple et efficace.

Biographie de l’auteur :

Arthur Rowley est un écrivain passionné qui se spécialise principalement dans la technologie et le marketing. Après avoir passé des années à perfectionner son métier, il peut maintenant vous assurer qu’il est très apprécié dans ces domaines et qu’il se consacre à fournir un contenu de blog de haute qualité.