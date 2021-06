Ethereum à 20 000 $? Facteurs derrière l’appel audacieux

Comparer

Ethereum pourrait atteindre 20 000 $ d’ici 2025 selon un panel du Finder.

Depuis lors, Ethereum a pris de l’ampleur, commençant à 1 000 $ plus tôt dans l’année et atteignant un sommet historique de 4 196,63 $, selon Coin Metrics. Avant de s’essouffler et de chuter à son prix actuel de 2 400 $. Avec un taux de croissance moyen de 197,4% en 2021.

Cette course massive a donné à la pièce beaucoup de popularité. Ethereum se classe actuellement comme la deuxième devise la plus populaire derrière Bitcoin.

Avec autant de soutien pour la pièce, les investisseurs dans la pièce ont été très optimistes. De nombreux analystes pensent qu’Ethereum est sur le point de dépasser Bitcoin en tant que devise la plus populaire sur le marché. Tant d’avancées technologiques ont lieu sur la blockchain que ses cas d’utilisation semblent être infinis.

Impact de DeFi et NFT

La popularité croissante de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT a contribué à la popularité d’Ethereum. Vous offrant plus de cas d’utilisation qui profitent aux investisseurs dans la devise.

Environ 70% du panel a convenu qu’avec DeFi et NFT, Ethereum a désormais plus de cas d’utilisation que Bitcoin.

John Hawkins, maître de conférences à l’Université de Canberra, est allé à contre-courant en affirmant que davantage de cas d’utilisation ne profiteraient pas nécessairement à la pièce. Il a développé cela en disant qu’Ethereum sera très probablement balayé par Bitcoin. Malgré plus de cas d’utilisation.

Avec le jalonnement et l’agriculture de rendement avec DeFi, les investisseurs ont trouvé un autre moyen de mettre leurs investissements à profit tout en bénéficiant en même temps au réseau.

Avec Ethereum 2.0 à l’horizon, les développeurs cherchent à remplacer la blockchain Ethereum existante par une nouvelle. Cela aidera à résoudre les goulots d’étranglement actuels du réseau. Le nombre de transactions qui ont lieu sur le réseau augmentera également. Espérons que cela aidera à réduire les frais de transaction exorbitants lorsque le trafic réseau est élevé.

Prédictions Ethereum des panélistes du Finder

Le panel du Finder était composé de plusieurs panélistes éminents. Étaient présents le Dr Iwa Salami de l’Université d’East London. La directrice des opérations de BitBull Capital, Sarah Bergstrand. Vishal Shah, PDG d’Alpha5. L’économiste en chef de ConsenSys, Lex Sokolin. Entre autres.

Une bonne partie du panel a semblé convenir que même si la pièce n’aurait peut-être pas beaucoup plus à courir cette année, les quatre prochaines années verront une course massive.

Le PDG Vishal Shah était du côté le plus conservateur. Il a prédit que la pièce ne vaudrait pas beaucoup plus qu’elle ne vaut maintenant. Le mettre à seulement 4 000 $ d’ici 2025. Shah pense qu’Ethereum continuera à fonctionner. Mais que l’offre illimitée de la monnaie est un démérite. Il a également ajouté qu’Ethereum était en course avec d’autres protocoles pour son profil d’utilisabilité. Et qu’il existe d’autres chaînes plus rapides et moins chères qui rivaliseront avec la monnaie à l’avenir.

D’autres ne considéraient pas cela comme une prévision appropriée. Citant les mises à jour qui ont lieu sur le réseau, Sarah Bergstrand, chef de l’exploitation de BitBull, a donné une prévision de prix de 100 000 $ par ETH d’ici la fin de 2025. Une prévision étonnante.

Elle pense que l’adoption massive de Bitcoin sera suivie de l’adoption massive d’Ethereum. De plus, les mises à jour qui sont effectuées dans le réseau contribueront à augmenter le prix.

Le Dr Paul Ennis a mis sa prédiction à 10 000 $ d’ici la fin de 2025. Précisant qu’Ethereum est actuellement sous-évalué.

Le Dr Salami a ensuite donné à la pièce une prévision de 20 000 $ pour 2025.

Cela a porté la moyenne des prévisions du panel à 19 842 $ par ETH d’ici 2025.

