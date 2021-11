Ethereum à 5 000 USD, cela sera-t-il possible ?

Les prévisions actuelles pour le prix du deuxième plus grand crypto, Ethereum (ETH), semblent pointer à 5 000 $ et plus. Et surtout, cela semble faisable.

Ethereum ira sur la lune

En général, les prévisions de prix pour Ethereum sont basées sur le jalonnement d’ETH 2.0 et la réduction de l’offre disponible en conséquence de l’EIP – 1559. Ainsi, plusieurs utilisateurs de crypto assurent que le prix de 5 000 USD pour Ethereum est programmé.

Selon l’analyse de Marcel Pechman pour CoinTelegraph, les traders d’Ethereum ont montré un optimisme pour la crypto-monnaie qui n’a pas été affaibli même par la correction de 9,5% qu’elle a récemment connue.

De plus, le 25 octobre, Finder a mis à jour son « Rapport sur les prévisions de prix Ethereum » qui a interrogé 50 spécialistes de la fintech. Ainsi, selon le panel d’experts, le prix de l’Ethereum devrait atteindre « 5.114$ d’ici la fin de cette année ». Et, d’ici la fin de 2030, le panel s’attend à ce que l’ETH atteigne 50 788 $.

Actuellement, le prix d’Ethereum a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 4 500 $. En fait, au cours des dernières 24 heures, la crypto a augmenté de 4,01 %.

Le prix de l’Ethereum (ETH) établit un nouveau record historique. Atteindra-t-il bientôt 5 000 $? Source : CoinMarketCap.

Goldman Sachs vise plus haut

A cette occasion, la communauté crypto n’est pas la seule à s’attendre à une augmentation significative du prix d’Ethereum.

Selon Business Insider, Goldman Sachs a déclaré hier qu’Ethereum pourrait augmenter de 80%, poussant le prix de la crypto à 8 000 $ au cours des deux prochains mois.

La note de recherche de Bernhard Rzymelka, directeur général des marchés mondiaux chez Goldman, qui a comparé l’indice Bloomberg Galaxy Crypto à une mesure du marché des attentes d’inflation et a constaté qu’il existait une forte corrélation.

Par conséquent, Rzymelka a constaté qu’Ethereum suivait de très près les marchés inflationnistes. Et, puisque les anticipations d’inflation ont augmenté, la crypto-monnaie pourrait être sur le point de faire de même.

De cette façon, la prédiction de Goldman Sachs est bien au-dessus de celle faite par le panel de 50 experts Finder.

Nous voulons connaître votre opinion! Combien de temps pensez-vous qu’Ethereum fermera en 2021 ?

