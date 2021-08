Ethereum a activé le fork londonien tant attendu

L’Ethereum Hard Fork, Londres, est maintenant disponible. La fourche de Londres a eu lieu le 5 août à 12h33 UTC jeudi à une hauteur de bloc de 12 965 000. Le fork a permis la proposition de mise à niveau d’Ethereum 1559. Certains membres de la communauté Ethereum ont partagé et célébré la nouvelle via Twitter.

Cette mise à jour est l’une des plus importantes pour le réseau. Puisqu’il apportera des changements importants dans les frais de transaction et les remboursements de gaz. Cela sera possible grâce à EIP 1559, qui impliquera de brûler la redevance de base et de réduire le nombre total d’ETH en circulation.

Le réseau a été confronté à de multiples problèmes, des redevances sur le gaz à l’escalade dans le passé, mais cela contribuerait à alléger une certaine pression sur le réseau. Alors que EIP-1559 ne réduira pas exactement les coûts de transaction. Si cela rendra le coût d’une transaction plus prévisible et entraînera éventuellement une réduction des coûts pour les utilisateurs.

L’amélioration permettra aux utilisateurs de mieux estimer le coût réel d’une transaction. Cela signifie qu’au lieu de tamponner aveuglément une transaction avec du gaz supplémentaire pour s’assurer que les mineurs traitent la transaction, les utilisateurs peuvent être plus précis dans leurs estimations. Donc, dans un sens, cela réduira les coûts d’exploitation du réseau.

Le prix de l’Ethereum a augmenté après la fourche

Le prix de la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Ethereum a bondi jeudi sur les marchés des actifs numériques après la mise en ligne du « London hard fork » de la blockchain Ethereum. Les analystes de crypto-monnaie évaluent actuellement l’impact de la mise à niveau du réseau.

Au moment d’écrire ces lignes, Ethereum se négociait à 2 828 $ (3,61 %) selon notre outil Crypto Online. Enregistrant ainsi une croissance haussière au cours des dernières 24 heures.

Maintenant, il est important de noter qu’en plus de l’EIP 1559, la mise à jour contient également cinq autres EIP qui ont également été implémentés. Ceux-ci incluent les EIP 3554, 3529, 3198 et 3541, dont chacun vise à améliorer les expériences utilisateur et la proposition de valeur du réseau Ethereum. Alors que 1559 travaille sur les problèmes de gaz et les frais de transaction, 3554 retarde la “bombe de difficulté” codée pour rendre l’exploitation minière difficile.

Pendant ce temps, 3529 réduira les remises sur le gaz utilisées pour inciter les développeurs à réduire ou à éliminer les contrats intelligents et les adresses inutilisés sur le réseau. L’implémentation du 3529 rendra obsolètes certains jetons comme Chi et GST2 en raison de leur faible profit et du fait qu’ils prennent beaucoup de place.

EIP 3541 exigera que les nouveaux contrats intelligents soient des codes machine différents de ceux du 0xEF existant. Enfin, EIP 3198 aidera les ordinateurs clients Ethereum à acquérir la valeur actuelle des frais de base.

Une nouvelle ère pour Ether

La mise à niveau impliquera également un changement majeur : les coûts de transaction qui étaient auparavant payés aux mineurs seront désormais brûlés et retirés de la circulation.

La façon dont cela fonctionne maintenant est que plus les frais offerts par un commerçant sur une transaction sont élevés. La transaction est plus susceptible d’être bloquée rapidement.

Certains partisans d’Ethereum et de la dernière mise à jour soutiennent qu’à mesure que de plus en plus d’Ethereum est retiré de la circulation, il y aura une sorte de pénurie d’approvisionnement. Ce qui fera de l’ETH un actif déflationniste. Ils – y compris le co-fondateur d’Ethereum et fondateur de ConsenSys Joseph Lubin, et Beiko lui-même – ont appelé cela “l’âge des ultrasons”.

Alors qu’Ethereum se lance dans un nouveau voyage, les utilisateurs voudront peut-être faire attention à la chaîne pour une éventuelle scission de la chaîne. Surtout si un groupe important de mineurs, d’échanges et d’autres acteurs du réseau ne mettent pas à jour leurs nœuds.

