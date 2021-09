Ethereum a brièvement dépassé les 4000 $

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché, a brièvement dépassé les 4 000 $. Il a augmenté d’environ 20% pour la semaine, contre une augmentation de 2% du Bitcoin au cours de la même période. En outre, les graphiques techniques suggèrent que l’ETH pourrait être sur le point de continuer à grimper vers le sommet historique d’environ 4 300 $. Établi le 12 mai avant une vente massive de près de 60 %.

Rappelons qu’au cours du mois d’août, la blockchain Ethereum a subi une mise à jour très attendue appelée le fork de Londres. La mise à jour a contribué à une rupture de prix au-dessus de 2 900 $.

Actuellement, le prix de la crypto-monnaie selon notre outil interne de crypto en ligne est de 3 900 USD. Enregistrant une croissance de 5,11% au cours des dernières 24 heures. Alors que Bitcoin dépassait les 50 500 $. Ethereum n’avait pas touché ces niveaux depuis mai.

Les analystes et les commerçants restent optimistes et optimistes quant à la croissance du marché. Après Ethereum a brièvement dépassé les 4 000 $ et BTC plus de 50 000 $.

Coinbase offre aux utilisateurs espagnols des récompenses de jalonnement avec Ethereum 2.0

Coinbase offre des récompenses de « staking » avec Ethereum 2.0 pour les utilisateurs espagnols. La société a annoncé qu’elle offrira la possibilité d’obtenir des récompenses de staking avec ETH2. La version mise à jour d’Ethereum, pour les utilisateurs espagnols, a ouvert une liste d’attente depuis le 2 septembre avant son lancement dans les prochains mois. Le jalonnement permet aux clients de gagner jusqu’à 5% de TAP par an en convertissant leur Ethereum en Ethereum 2.0 et en jalonnant leurs actifs sur Coinbase.

Vitalik Buterin offre à Dogecoin le code Ethereum

Buterin a proposé que Dogecoin passe à l’algorithme de preuve de participation, qui se passe de mineurs et est maintenu par les détenteurs de monnaie numérique. La méthode consomme beaucoup moins d’énergie que l’algorithme de preuve de travail.

Buterin, qui a rejoint la Fondation Dogecoin remaniée en tant que conseiller à la mi-août. Il a suggéré dans un tweet que le système Dogecoin utilise le code source d’Ethereum comme fondement de sa réforme.

Personnellement, j’espère que doge pourra bientôt passer au PoS, peut-être en utilisant le code ethereum. J’espère également qu’ils n’annuleront pas l’émission annuelle de PoW 5b / an, mais qu’ils la placeront plutôt dans une sorte de DAO qui finance les biens publics mondiaux. S’intégrerait bien avec l’éthique saine et non gourmande de dogecoin. – vitalik.eth (@VitalikButerin) 2 septembre 2021

« Personnellement, j’espère que DOGE pourra bientôt passer au PoS, peut-être en utilisant le code Ethereum. J’espère également qu’ils n’annuleront pas l’émission annuelle de PoW de 5b / an, mais la placeront dans une sorte de DAO qui finance les biens publics mondiaux.

En 2016, Buterin avait investi 25 000 $ dans DOGE. Il a réalisé plus de 4 millions de dollars de bénéfices au cours des prochaines années grâce à Elon MuskTweets.

Ce sont des commentaires assez intéressants à faire car ils suggèrent que Buterin regarde très sérieusement Dogecoin. Pour une crypto-monnaie qui a été ridiculisée comme une blague et un mème, c’est essentiel. Maintenant plus que jamais, d’autant plus que Elon Musk et bien d’autres membres de la communauté DOGE prennent au sérieux le développement.

Les développeurs d’échanges décentralisés Uniswap désormais sous le radar de la SEC

Dans un autre cas de rejet réglementaire, la principale société de DeFi, Uniswap Labs, ferait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, “des personnes familières avec le sujet” ont déclaré que le chien de garde enquêtait sur la façon dont les investisseurs utilisent la plus grande bourse de crypto-monnaie décentralisée au monde, comment elle est négociée et ses procédures de fonctionnement.

L’enquête n’en serait qu’à ses débuts pour le moment et pourrait ne pas encore déboucher sur des poursuites formelles.

Tout comme l’adoption de DeFi aux États-Unis a grimpé en flèche au cours de la dernière année, les régulateurs américains ont commencé à manifester un grand intérêt pour la réglementation de l’espace. Le mois dernier, le directeur de la SEC, Gary Gensler, a affirmé que l’agence pourrait réglementer les projets DeFi, en particulier ceux qui récompensent les participants avec des jetons de valeur ou des incitations similaires.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport