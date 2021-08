Ethereum a brûlé plus de 100 millions de dollars de frais depuis le hard fork

Il y a exactement une semaine, le hard fork londonien tant attendu, appelé London, était lancé sur le réseau Ethereum. Comme nous l’avions signalé à l’époque, la mise à jour a introduit un certain nombre d’améliorations, la plus importante étant EIP-1559, qui a introduit un nouveau mécanisme de frais de transaction. Après une semaine, Ethereum a brûlé plus de 100 millions de dollars de frais.

Ce changement signifie qu’au lieu de frais aller directement aux mineurs qui traitent et valident les transactions. Un taux de base est rapidement détruit ou “brûlé”.

Depuis le hard fork, Ethereum a brûlé ou retiré plus de 100 millions de dollars d’ETH. Ce qui a contribué à faire passer les prix de 2 725 $ à 3 230 $. Selon les données de Nomics.

Maintenant, selon le site Web Ultrasons.money, environ 31 000 ETH ont déjà été détruits. Aux taux actuels, c’est un peu plus de 100 millions de dollars. Bien que l’on ne sache évidemment pas combien vaudrait l’ETH si ces actifs n’avaient pas été brûlés.

Pour sa part, le support Decrypt ajoute que plus de 10% des frais totaux qu’Ethereum a brûlés proviennent de transactions sur le marché NFT, OpenSea, où les utilisateurs peuvent vendre ou enchérir pour des objets de collection et de l’art numériques. L’échange décentralisé Uniswap et le jeu basé sur Blockchain Axie Infinity se classent deuxième et troisième en termes de taux de combustion.

La congestion du réseau Ethereum provoque la fermeture temporaire du casino de jeux cryptographiques

La congestion sur le réseau Ethereum a contraint un casino en ligne à fermer temporairement ses activités. L’événement a été révélé après que le site officiel de KingTiger Casino a annoncé la fermeture temporaire des services de la société. Selon la déclaration de KingTiger :

«Nous avons dû fermer temporairement nos casinos en raison de la congestion sur le réseau Ethereum. Ce qui rend impossible l’exécution de nos jeux dans leur format actuel.

Le casino en ligne axé sur les crypto-monnaies est actuellement à la recherche de nouvelles solutions pouvant héberger « une nouvelle gamme de fonctionnalités et de jeux » pour ses participants. Bien que les services du casino soient temporairement suspendus, la plateforme permet aux utilisateurs d’accéder à leurs portefeuilles numériques.

Uniswap a déjà généré plus de 1 milliard de dollars de commissions pour les fournisseurs de liquidité

Le grand échange décentralisé Uniswap est devenu le premier protocole de financement décentralisé (DeFi). En générant plus d’un milliard de dollars de commissions de plateforme. Pour les fournisseurs de liquidités.

Mardi, Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez l’agrégateur de données de crypto-monnaie IntoTheBlock, a partagé un graphique sur Twitter. Il montre que les revenus de commissions combinés des déploiements de réseaux principaux Ethereum v2 et v3 d’Uniswap ont dépassé le milliard de dollars.

Y compris les frais générés à la fois par Uniswap v1 et son déploiement v3 sur Optimism, Outumuro a noté qu’environ 1,02 milliard de dollars avaient été distribués aux fournisseurs de liquidités d’Uniswap. Depuis la création du protocole en novembre 2018.

Le contrat de la star du football Lionel Messi avec le PSG comprend des jetons de fans

La superstar du football argentin Lionel Messi, considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Il aurait fait des fan tokens une partie de l’accord de paiement dans son montage financier avec le club français Paris Saint-Germain. L’information provient de sources proches du dossier, selon ..

Messi, actuellement âgé de 34 ans et qui a rejoint le FC Barcelone à l’âge de 13 ans, a signé cette semaine un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain (PSG). Avec la possibilité de le prolonger pour une troisième année. Son départ de Barcelone, avec lequel il a remporté quatre titres de l’UEFA Champions League, est intervenu après que les règles du jeu financières de la Ligue espagnole ont rendu financièrement impossible pour le club de continuer à payer le joueur vedette.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine que si les chiffres exacts de l’accord étaient rendus publics, les gens seraient honnêtement surpris par les chiffres que nous avons. Les détails exacts étant encore secrets, l’attribution et les conditions d’inclusion des jetons de fans dans le contrat de Messi sont inconnues.

Pendant ce temps, la société de blockchain Chiliz, qui exploite la plate-forme de jetons sportifs Socios sur laquelle sont émis les jetons PSG en dollars des fans, a révélé aujourd’hui que les volumes de transactions en PSG en dollars avaient atteint plus de 1,2 milliard de dollars. Dans les jours précédant le déplacement du joueur.

