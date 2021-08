Ethereum a brûlé plus de 100 millions de dollars de frais en une semaine depuis sa mise à jour

Pour Hannah Perez

La blockchain Ethereum brûle près de 17 000 $ d’ETH chaque minute. 10% des jetons brûlés proviennent de transactions sur le marché NFT.

La dernière mise à jour du réseau Ethereum a sans aucun doute créé un énorme changement dans cette blockchain.

Il y a exactement une semaine, le hard fork tant attendu, baptisé London, était lancé sur le réseau Ethereum. Comme nous l’avions signalé à l’époque, la mise à jour a introduit un certain nombre d’améliorations, la plus importante étant EIP-1559, qui a introduit un nouveau mécanisme de frais de transaction.

Ce changement signifie qu’au lieu de frais allant directement aux mineurs qui traitent et valident les transactions, des frais de base sont rapidement détruits ou “brûlés”.

Depuis que cette mise à jour a été déployée, environ 100 millions de dollars de frais ETH ont été brûlés, mettant ces jetons hors de la circulation pour toujours. Selon les données d’Etherchain.org, le nombre de pièces Ethereum brûlées est de 32 816, évalué à 102 millions de dollars au moment de la rédaction.

Données de gravure d’éther extraites d’Etherchain.org

De plus, le taux de combustion actuel est de 5,8 ETH par minute, ce qui signifie que le réseau détruit plus de 17 000 $ par minute. Le chiffre est bien supérieur aux 3,3 ETH par minute que nous avons signalés vendredi dernier, un jour après la mise à jour.

Ethereum brûle 17 000 $ par minute

Tel que rapporté par The Block, le la figure détruite représente environ la moitié du montant d’ETH émis au cours de la même période aux mineurs comme récompense pour la création de blocs (et le traitement des transactions). Au total, environ 61 600 ETH (184 millions de dollars américains, aux prix actuels) ont été émis au cours de la semaine dernière.

De son côté, le média Decrypt ajoute que plus de 10% du total des frais brûlés proviennent des transactions sur le marché NFT, OpenSea, où les utilisateurs peuvent vendre ou enchérir sur des objets de collection et des œuvres d’art numériques. L’échange décentralisé Uniswap et le jeu basé sur Blockchain Axie Infinity se classent deuxième et troisième en termes de taux de combustion.

Le changement appelé EIP-1559 visait à simplifier le processus de frais de transaction. Il a divisé les frais en deux : un tarif de base, qui est brûlé, et un tarif prioritaire qui est en fait un pourboire pour le mineur. Le taux de base est généré en fonction de la taille du bloc précédent et est conçu pour augmenter lorsque la demande est élevée et diminuer lorsque la demande est faible.

Il fonctionne comme un mécanisme de recalibrage pour répondre à la demande fluctuante d’espace sur la blockchain. Le taux de base s’épuise et ne peut plus être utilisé sur le réseau, ajoutant un élément déflationniste : il alimente la demande alors que l’offre de pièces diminue. Rappelons que contrairement à l’offre limitée de Bitcoin, Ethereum a une offre illimitée.

Performance des prix ETH au cours de la semaine dernière – CryptoMarkets

À cet égard, la mise à jour semble avoir un effet positif sur le prix de l’ETH, qui est passé de 2 764 $ à un sommet de 3 265 $ au cours des 7 derniers jours. Cependant, il convient de noter que brûler une partie des frais signifie également une diminution des revenus pour les mineurs d’Ethereum.

Version par Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

