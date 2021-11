Ethereum a brûlé plus de 710 000 ETH

En 87 jours, le réseau Ethereum a réalisé la mise à jour Hard Fork London. Et depuis lors, plus de 710 000 ETH ont été brûlés, soit plus de 2,5 milliards de dollars.

Cependant, le montant se chiffre en milliards de dollars. Par exemple, le journaliste Wu Blockchain a déclaré : « Selon OKlink, la quantité d’ETH brûlée le 31 octobre a atteint 697 591, soit plus de 3 milliards de dollars américains. »

Selon oklink, la quantité d’ETH brûlée le 31 octobre a atteint 697 591, soit plus de 3 milliards de dollars américains, et est actuellement de 3,051 milliards. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 octobre 2021

Selon le rapport d’OKlink : « La vitesse de combustion actuelle d’Ethereum est d’environ 5 ETH / min, et la valeur de combustion moyenne d’un seul bloc reste supérieure à 1,1 ETH. »

De plus, « La nouvelle offre annuelle d’Ethereum est de 5 millions, ce qui signifie qu’au taux de combustion actuel, plus de 50% de la nouvelle offre est brûlée. Si ETH 1.0 et ETH 2.0 sont fusionnés avec succès, Ethereum peut évoluer vers la déflation. ‘

Plus de 710 000 ETH brûlés

Selon les données de Dune Analytics, le 31 octobre, 702 886 ETH ont été brûlés. En fait, l’incendie d’Ethereum a commencé le 5 août 2021, lorsque le réseau Ethereum a mis en œuvre la mise à jour Hard Fork London et EIP-1559.

À cette époque, la mise à jour de Hard Fork London incluait environ cinq changements différents. Mais, les plus transformateurs étaient EIP-1559 et EIP-3554.

Jusqu’à présent, le plus gros graveur d’ETH aujourd’hui est le marché des jetons non fongibles (NFT) d’OpenSea, qui a brûlé 91 865 ETH.

Cependant, Uniswap V2 a brûlé 53 133 ETH, ce qui en fait le troisième plus grand brûleur aujourd’hui.

Mise à jour Altair déployée

Récemment, Ethereum a déployé la mise à jour Altair. Ce qui aide à faciliter le processus de consensus de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS).

Plus précisément, la mise à jour de la chaîne Ethereum 2.0 Altair Beacon a connu un début célébré, avec 98,7% des nœuds mis à jour à l’époque. En fait, cela a marqué un pas vers la fusion.

Très important, Ethereum est en passe de devenir une Blockchain beaucoup plus rapide, plus sûre, plus efficace et plus verte. Et la mise à jour Altair fait partie de ce processus de transformation et d’évolution.

À cet égard, Tim Beiko, développeur d’Ethereum, a déclaré : « Altair permettra aux développeurs de tester de nouvelles fonctions sur le réseau. Et ensuite s’assurer que la fusion entre Ethereum et Ethereum 2.0 se passe bien. »

D’ailleurs, selon la feuille de route, la fusion est prévue pour le premier semestre 2022.

