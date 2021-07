Ethereum a déjà dépassé Bitcoin en valeur en dollars | Invezz

Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a ajouté son point de vue sur le débat Bitcoin et Etherem. Selon lui, Ethereum (ETH/USD) a surperformé Bitcoin (BTC/USD) en dollars.

Interrogé sur la possibilité qu’Ethereum dépasse Bitcoin dans l’évaluation du marché, il a répondu par l’affirmative, affirmant que l’ETH fait un très bon travail à cet égard. Il a dit,

Ethereum a déjà dépassé le bitcoin en termes de dollars, comme le montre la part totale de la communauté Celsius.

Ethereum va dépasser Bitcoin sur le marché général

Mashinsky a ajouté qu’Ethereum devrait dépasser Bitcoin sur le marché plus large au cours des deux prochaines années, après avoir surperformé Bitcoin en dollars.

Mashinsky regardait les chiffres Celsius lors de sa prédiction pour le marché. Vous comparez Bitcoin à Ethereum pour la valeur en dollars d’un million de personnes dans le premier par rapport au second.

Vous utilisez le réseau pour comparer si le nombre d’utilisateurs d’Ethereum dépasse de loin le nombre d’utilisateurs de Bitcoin sur votre réseau.

Mashinsky a réitéré qu’au cours des deux derniers mois, Ethereum a surpassé Bitcoin à cet égard. C’était la première fois qu’un million d’utilisateurs disposaient de plus de 17 milliards de dollars de dépôts Bitcoin, mais en termes de dollars, Ethereum a été plus élevé.

Plus d’adoption d’Ethereum sur Bitcoin à l’avenir

Mashinsky a également commenté l’utilisation de Bitcoin comme réserve de valeur. Il a fait valoir qu’Ethereum a un meilleur cas d’utilisation que Bitcoin, ce qui pourrait être un facteur déterminant pour l’avenir des deux actifs cryptographiques.

Il a fait écho aux pensées d’autres analystes de marché qui voient Ethereum surperformer Bitcoin à l’avenir en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs et la valeur de la crypto-monnaie.

Selon Mashinsky, le cas d’utilisation d’Ethereum est plus large, car plus de personnes se disputent les performances que celles qui recherchent plus de valeur pour Bitcoin. Il a conclu qu’il y aura une adoption plus large d’Ethereum que de Bitcoin à l’avenir en raison du cas d’utilisation du premier.

