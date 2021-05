Ethereum a-t-il vraiment une “ forte probabilité ” de surperformer Bitcoin?

Le 5 avril, Bitcoin BTC / USD a atteint un sommet historique de 63 052 $ et a depuis chuté d’environ 40% pour se négocier sous la barre des 38 000 $ lundi. Ironiquement, le prix de l’Ethereum ETH / USD est également en baisse d’environ 40% par rapport à son sommet historique de 4,128 $.

Les investisseurs devraient-ils profiter de la faiblesse et donner la priorité à l’achat d’Etherhum plutôt que de Bitcoin? Les analystes de Goldman Sachs le pensent. Dans une note de recherche divulguée, les analystes ont déclaré qu’Ethereum avait une “forte probabilité” de surpasser Bitcoin en tant que crypto-monnaie dominante.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La firme de recherche de Wall Street soutient qu’Ethereum est «l’Amazonie de l’information» et applaudit à son cas d’utilisation potentiel dans l’univers de la finance décentralisée (DeFi).

Voyons si l’appel controversé de Goldman Sachs a un quelconque mérite.

Rattrapage: le cas d’utilisation d’Ethereum

DeFi a récemment gagné en popularité et il s’agit d’une technologie qui exploite la technologie de crypto-monnaie dans le but de recréer des services financiers traditionnels. Par exemple, les prêts peuvent être conçus de manière à ne plus nécessiter d’autorité centrale (comme une banque traditionnelle) et peuvent s’appuyer sur un protocole basé sur la blockchain. Étant donné qu’une grande partie de ces solutions fonctionnent sur la blockchain Ethereum, l’ETH a connu une énorme augmentation en termes d’utilisation tout au long de l’année.

L’une des principales avancées et tendances technologiques qui ont utilisé cette technologie sont les jetons non fongibles (NFT) qui sont émis sur la blockchain Ethereum dans le but de numériser l’art, la musique et d’autres objets de collection.

Ensuite, vous devriez envisager la nouvelle et tant attendue mise à niveau vers Ethereum, qui a commencé à la fin de 2020 et est conçue pour aider Ethereum à évoluer et à réduire les coûts de transaction coûteux qui s’avèrent actuellement être un goulot d’étranglement pour son utilisation. cas.

À l’autre extrémité du spectre, vous avez Bitcoin, qui est essentiellement un jeton de sécurité sans feuille de route claire. Bien sûr, il reçoit une mise à jour ici et là et a beaucoup de fourchettes essayant de l’améliorer. Mais en fin de compte, Bitcoin ne correspond pas au rythme d’innovation d’Ethereum.

Cela étant dit, un autre point pour Ethereum provient du fait qu’au lieu d’un simple autre jeton de sécurité, il alimente tous les cas d’utilisation construits au-dessus de la blockchain ETH. Cela inclut DeFi, NFT et les applications décentralisées.

Devriez-vous acheter du BTC?

La valeur de Bitcoin diminue régulièrement et de nombreux géants de l’industrie sont préoccupés par son impact sur l’environnement, ainsi que par la lenteur des délais de traitement des transactions. Par défaut d’être la première crypto-monnaie à attirer une large attention, elle est couronnée roi de l’univers crypto.

Cela seul a peut-être été une raison suffisante pour acheter du Bitcoin dans le passé, mais ce n’est pas une raison suffisante pour acheter du BTC maintenant. Étant donné qu’il se négocie actuellement à près de 38 000 $ après avoir récemment flirté avec la barre des 30 000 $, ce n’est pas le bon moment pour y investir.

Mais comme les investisseurs étaient impatients d’obtenir Bitcoin à la barre des 30000 dollars, ce niveau pourrait à nouveau être considéré comme un niveau de résistance. Si vous pouvez l’obtenir à la barre des 30000 $, cela pourrait s’avérer précieux lorsque les choses reviendront à la normale, mais sans une feuille de route claire pour son évolution, il s’agit au mieux de spéculation.

En tant que tel, un stop loss serré devrait être fixé à environ 28 000 $ pour réduire les pertes tôt.

Devriez-vous acheter de l’ETH?

Ethereum, en revanche, est au prix de 2406 $, ce qui est loin de son record absolu et devrait être exploité. Compte tenu de la volatilité à court terme du marché de la cryptographie, vous devriez peut-être acheter la moitié de la quantité d’ETH aujourd’hui et l’autre moitié si elle tombe à 2000 $.

Avec ses diverses avancées techniques et ses mises à jour continues, il est sûr de gagner en valeur d’un point, et comme il a atteint 4 128 $ avant l’accident, il est fort possible qu’il se dirige à nouveau dans cette direction, en particulier avec la hausse constante de DeFi. .

L’avenir de DeFi

Ethereum semble aller dans la bonne direction, et grâce à sa blockchain en constante évolution, s’il parvient à mieux évoluer et mélange son algorithme de consensus Proof-of-Work (PoW) avec une option plus verte.

Nous pouvons voir l’ETH augmenter à nouveau en valeur et potentiellement renverser un jour Bitcoin en tant que leader. Cela se produira-t-il dans un proche avenir? C’est douteux, mais la possibilité existe car de plus en plus de développeurs en profitent et de plus en plus d’institutions du monde réel autorisent l’ETH comme mode de paiement.

En termes simples, les analystes de Goldman Sachs sont certainement sur quelque chose, mais comme nous n’avons accès qu’à de petites parties du rapport via des documents divulgués, nous ne savons pas quelle chronologie Goldman Sachs attribue à votre appel.