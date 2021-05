Ethereum: activer DeFi et perturber la finance traditionnelle

Ethereum (CCC:ETH-USD), la plate-forme basée sur la blockchain, représente un tournant dans la crypto-monnaie et pourrait à terme servir de colonne vertébrale au secteur financier et révolutionner le jeu.

L’introduction d’Ethereum a conduit plus de 2300 développeurs actifs par mois à créer des applications innovantes au-dessus de sa blockchain.

Ether, la crypto-monnaie sous-jacente du réseau Ethereum, a la deuxième capitalisation boursière la plus élevée au sein de la crypto derrière Bitcoin (CCC:BTC-USD). La BTC a connu une appréciation folle des prix au cours des 10 dernières années. Son gain de valeur découle en partie de son adoption comme réserve de valeur (lutte contre l’érosion du dollar américain), de ses effets de réseau et d’autres raisons.

Sur la base de l’histoire de l’ascension des prix de Bitcoin, je pense que l’ETH peut suivre un chemin très similaire, et à des vitesses encore plus élevées.

Qu’est-ce que Ethereum?

Ethereum a été conçu comme une plate-forme logicielle décentralisée open source avec un langage informatique programmable par contrat intelligent sous-jacent. Sa conception permet aux développeurs de créer des protocoles et des applications au-dessus de la blockchain Ethereum comme s’il s’agissait de blocs Lego.

Les développeurs peuvent programmer un ensemble de règles pour le contrat (protocole) dans le code lui-même, supprimant ainsi le besoin d’une partie centrale de confiance.

Le fondateur Vitalik Buterin décrit Ethereum comme un smartphone où les développeurs peuvent créer des applications robustes sur le code à usage général (blockchain Ethereum). Cela le rend «programmable» et flexible, permettant à la blockchain de s’améliorer continuellement.

L’un des principes clés d’Ethereum est «la non-discrimination et la non-censure». Cela a beaucoup retenu l’attention au cours de l’année dernière.

Où sommes-nous actuellement?

Au premier trimestre, six ans après le lancement d’Ethereum, des transactions totalisant 1,5 billion de dollars ont été réglées sur la blockchain Ethereum. Cela se compare aux paiements totaux de 936 milliards de dollars réglés par PayPal, leader mondial des paiements électroniques (NASDAQ:PYPL), dans toute l’année 2020.

Une grande partie de l’appréciation du prix de la cryptographie résulte des effets d’utilité et de réseau.

Au 31 octobre 2017, Ethereum comptait 738 développeurs actifs par mois s’appuyant sur sa blockchain. Au 31 octobre 2020, ce nombre était passé à 2325 développeurs actifs par mois pour un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,23%.

C’est ce qui rend Ethereum et la crypto en général si puissants. La blockchain d’Ethereum et les protocoles associés affichent des effets cumulatifs et une croissance.

Finance décentralisée

Ethereum et d’autres pénètrent le secteur financier avec des outils de finance décentralisée (DeFi).

Le secteur financier traditionnel a de longs délais d’attente et des processus extrêmement inefficaces. J’ai vu cela fonctionner pour une grande banque pendant quatre ans et demi. Les travailleurs devaient utiliser trois et quatre systèmes pour simplement envoyer de l’argent à une autre partie.

De plus, en tant que commerçant / investisseur passionné, je ressens la douleur de transférer de l’argent de mon compte courant à ma maison de courtage pour acheter des actions.

Uniswap est un exemple de DeFi. Il est décentralisé (bien que certains soutiennent qu’il n’est pas entièrement décentralisé) l’échange (DEX) connecte les pairs via des contrats intelligents pour acheter et vendre des jetons directement. En conséquence, aucune interaction avec un intermédiaire central (c.-à-d. Robinhood ou Fidelity) n’est nécessaire. Et il n’y a pratiquement pas de temps d’attente pour l’établissement. The Block calcule qu’au taux de croissance actuel d’Uniswap, le DEX devrait générer plus de 1,3 milliard de dollars de revenus de frais annualisés.

En utilisant un DEX pour obtenir une exposition à certains actifs numériques, vous avez un contrôle total. Et vous évitez que votre courtier vous empêche d’acheter des actifs spécifiques afin que ses plus gros clients ne soient pas écrasés. Les traders ont vu cela se produire avec GameStop (NYSE:GME).

Les autres protocoles DeFi notables qui ont éclaté sur la scène sont Compound, Nexus Mutual, 1INCH et Synthetix.

Réflexions finales sur Ethereum

Les fanatiques de Crypto et d’Ethereum devraient garder un œil sur la prochaine version d’Ethereum 2.0. Cela promet moins de congestion et d’autres améliorations.

Mais en attendant, il vaut la peine de consulter le graphique ETH-BTC. De mi-février à mi-avril, Ethereum a formé une belle coupe avec un petit retrait de la poignée. Ethereum a depuis atteint de nouveaux sommets, mais je pense que ce n’est que le début.

Je pense qu’Ethereum sera l’un des actifs les plus performants pour le reste de l’année. Les raisons incluent sa migration massive de développeurs, les effets de réseau combinés et l’ETH 2.0. Il existe également un désir croissant d’une nouvelle industrie financière décentralisée.

Au moment de la rédaction de cet article, Thomas Logue, CFA, détient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.