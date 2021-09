Ethereum Alternative Solana doublant presque en une semaine, Flips XRP

Anatoly Yakovenko, fondateur et PDG de Solana. Source : capture d’écran d’une vidéo, Youtube / Solana

La plate-forme de contrat intelligent témoin SOL de Solana a poursuivi sa plus grande avancée incessante sur le marché aujourd’hui, en abandonnant XRP pour la première place en tant que 6e crypto-actif le plus précieux.

Le dernier gain survient après que la liquidation du marché de mardi a laissé SOL presque indemne, tandis que le jeton ETH de la plate-forme concurrente Ethereum reste inférieur de plus de 10 % à celui d’avant l’effondrement.

À 10h48 UTC, SOL était en hausse de 31% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 210 $. Le prix a augmenté de près de 90 % en une semaine et de plus de 440 % au cours des 30 derniers jours, dépassant de loin les concurrents des contrats intelligents Cardano (ADA) et ETH, qui ont augmenté respectivement de 74 % et 10 % au cours de la même période.

Tableau des prix SOL :

Source : coingecko.com

Suite au “lancement” du XRP, la prochaine pièce du classement de la capitalisation boursière, la pièce binance (BNB) (avec une capitalisation boursière de 63 milliards de dollars), semble désormais être à la portée de Solana (61 milliards de dollars) à court terme . BNB lui-même a connu une forte croissance (1 718 % en un an) alors que les contrats intelligents et les services DeFi ont adopté la Binance Smart Chain.

Et bien que le prix de SOL ait augmenté, la valeur verrouillée totale (TVL) en dollars sur la plate-forme a également augmenté de façon exponentielle en août et septembre, passant de 1,22 milliard USD le 1er août à 7,99 milliards USD à ce jour, selon les données de le site de suivi Defi Llama. spectacles.

Valeur totale enfermée à Solana. Source : Défi Lama

La forte augmentation de Solana a attiré l’attention de nombreuses personnalités de la communauté cryptographique, et des spéculations ont émergé selon lesquelles Ethereum, bien qu’il soit encore beaucoup plus important en capitalisation boursière (411 milliards de dollars), pourrait ne pas être en mesure de maintenir sa position dominante indéfiniment. Les frais élevés d’Ethereum, qui continuent de peser sur le réseau, sont parmi les raisons les plus fréquemment citées.

Certains membres de la communauté crypto ont semblé être surpris par la forte croissance de ces derniers jours, en particulier à la lumière de la forte baisse de mardi sur le marché de la crypto :

« Quelle carrière il a eue et a toujours ! J’ai également été surpris de voir à quel point il a résisté au crash flash d’hier “, a écrit un utilisateur de Reddit, tandis qu’un autre a ajouté” crash flash ? Putain non, dit Solana.”

Pendant ce temps, les données de recherche de Google, un proxy parfois utilisé pour mesurer l’intérêt pour divers actifs cryptographiques, ont montré que le trafic de recherche de Solana a rattrapé, et parfois même dépassé, les recherches de la plate-forme beaucoup plus vaste des contrats intelligents Ethereum.

L’augmentation des prix de septembre de SOL intervient après que Solana a annoncé sa nouvelle série de hackathons intitulée “Ignition” fin août, avec 5 millions de dollars de prix de développeur provenant des niches / objets de collection DeFi, Web3, Gaming et Art.

