Ethereum, Analyse des prix Ripple : 28 septembre 2021

in

Ethereum est retombé sous les 3 000 $, mais le support de 100 jours a arrêté le pulldown, permettant aux taureaux de reprendre le contrôle. La quête des taureaux Ripple pour négocier au-dessus de 1 $ et vers 1,4 $ est loin d’être terminée.

Les crypto-monnaies sont dans le rouge malgré un début de semaine sur une bonne note. Bitcoin a clôturé à 44 000 $ lundi mais a clôturé la journée à près de 42 000 $. Le deuxième plus grand crypto-actif Ethereum a presque frôlé les 3 200 $ le même jour, mais s’est négocié légèrement en dessous de 3 000 $ à l’écriture.

publicité

Bien que les principaux domaines de soutien aient été défendus presque partout, par exemple, BTC dispose de 40 000 $; Ether a 2 650 $ et Cardano 2 $, les investisseurs restent sceptiques quant à la tendance haussière.

Ethereum : –

Le gigantesque contrat intelligent se négocie à 2 965 $ après avoir laissé la zone de demande en vert sur le graphique journalier. Ethereum a presque comblé l’écart à 3 200 $ lundi, mais s’est heurté à une résistance aiguë au milieu de l’instabilité générale du marché.

Alors que les ours faisaient baisser le prix, il est devenu difficile pour les taureaux de maintenir l’ETH au-dessus de 3 100 $ et 3 000 $, respectivement. Curieusement, un support proche de la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours est de nouveau venu aux acheteurs.

Le pulldown sur Ethereum semble fort, expliquant le canal parallèle fortement descendant. La récupération sera probablement une chimère tant que la limite supérieure n’est pas brisée. De plus, les taureaux doivent cibler les échanges et clôturer la journée au-dessus de 3 200 $ pour déplacer l’aspect technique du côté haussier.

Pour l’instant, les vendeurs sont majoritairement sous contrôle, comme le soulignent le MACD et le RSI. Néanmoins, ces index techniques offriront des informations clés sur la façon dont Ethereum réagira au cours des sessions et des jours suivants.

Par exemple, un signal d’achat du MACD peut valider une hausse de l’Ether tandis que le mouvement du RSI au-dessus de la ligne médiane cimenterait l’influence des taureaux sur le prix.

Graphique journalier ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

Ondulation:-

Ripple a été contraint de revisiter la zone près de 0,9 $ après un voyage difficile vers 1 $ lundi. Le SMA de 200 jours a contribué de manière significative à la pression aérienne. Les acheteurs avaient besoin d’une cassure confirmée au-dessus de ce niveau pour soutenir la tendance haussière.

Le recul à 0,9 $ a maintenu les perspectives baissières du marché, accentuées par un signal de vente d’un mois du MACD. En outre, le RSI a confirmé l’emprise baissière sur le prix, prenant le contrôle des taureaux.

Graphique journalier XRP/USD

Tableau des prix XRP/USD par Tradingview

Il est à noter que le SMA à 100 jours a renforcé la zone de demande en vert. Avec ce support intact, Ripple annulera les appels de baisse à 0,8 $. A la hausse, les acheteurs auront le temps de se lancer à l’assaut de la résistance au SMA de 200 jours et à 1 $. Les traders devraient être à l’affût d’une véritable cassure au-dessus de ces barrières pour vérifier la validité de la tendance haussière.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige