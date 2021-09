Ethereum ATH se rapproche de plus en plus et les indicateurs donnent la date de la prochaine correction

Il est possible que l’ATH d’Ethereum soit atteint par la phase de consolidation qui a fini par exploser à la hausse le 31 août, ce qui a poussé l’actif à son prix actuel à 3 780 $. On peut dire que cette période d’accumulation est terminée grâce à l’élan généré par la solution de deuxième couche qui a été lancée hier.

Cette conclusion est tirée du fait que l’actif ETH a connu une augmentation d’environ 8 % après l’activation d’Arbitrum. Cependant, à ce stade, tous les indicateurs montrent que des niveaux d’achat extrêmes ont été atteints ; fait qui pourrait nous amener à voir une correction dans les prochains jours.

Avant de commencer les détails, il convient de noter que nous sommes assez proches d’atteindre l’ATH d’Ethereum. Depuis, il négocie exactement 3 780 et enregistre un bénéfice au cours des dernières 24 heures de 6,49% selon CoinMarketCap. De plus, les achats risquent de s’éterniser. Pour continuer, les détails.

Quels facteurs auront motivé les achats sur Ethereum ?

Avec l’activation récente d’Arbitrum Ethereum a décollé jusqu’à atteindre son prix actuel, et pour le moment il n’y a pas de résistance psychologique jusqu’à 4 200 $. Par conséquent, il est fort probable que l’actif numérique puisse atteindre ce prix dans les prochains jours.

Pour avoir une idée claire de la raison pour laquelle Arbitrum a promu Ethereum, nous devons souligner qu’il s’agit d’un projet qui agit comme une solution de deuxième couche qui cherche à réduire le montant à payer pour effectuer des transactions avec le réseau de ladite crypto-monnaie. En d’autres termes, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un cumul et qu’il a une fonction de mise à l’échelle similaire à Polygon.

Le projet a reçu un financement total de 120 millions de dollars et a été lancé hier par Offchain Labs.

Arbitrum a non seulement été bien accueilli par de nombreux investisseurs, mais il ajoutera également de la valeur au réseau Ethereum et pourra y dissoudre les niveaux élevés de congestion. Cependant, cela a déclenché beaucoup d’activité sur le marché, ce qui à moyen terme pourrait nous amener à voir une correction sur Ethereum.

Une correction à court terme approche

Dans le délai de 4 heures, nous pouvons voir comment les bougies haussières dépassent des canaux ENV ; atteignant les plafonds et suggérant que l’actif est suracheté. En plus de cela, le RSI s’élève pour sa part à 74 points ; ce qui fait qu’il a culminé à 95 hier.

Ethereum se rapproche de son ATH. Source : TradingView.

Les deux indicateurs suggèrent qu’Ethereum est suracheté et qu’il serait sain de voir une correction à 3 500 $. Cependant, il faut s’attendre aux mouvements des commerçants et garder également un œil sur les carnets d’ordres, car au moment de la rédaction de Binance, il y a plus de 11 millions de dollars à vendre au prix de 3 800 $ ; et plus de 14 millions de dollars au prix de 4 000 dollars. Par conséquent, nous devrions y voir une pause dans la montée. Bien qu’il ne s’agisse que des données d’un échange, c’est le plus utilisé dans le monde.

N’oubliez pas que plus il y a d’offre d’un actif, plus il est probable que le prix baisse.

Carnet de commandes Ethereum. Source : Binance. Si la demande d’Ethereum continue, ces ordres de vente seront certainement exécutés facilement. Cela nous ferait voir l’actif proche de son ATH.Il faut être vigilant sur les indicateurs et la fermeture des bougies. Puisqu’il est possible que les taureaux poussent le prix jusqu’à 3 500 $.

