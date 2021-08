Ethereum atteindra-t-il son plus haut niveau avant Bitcoin ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Alors que Bitcoin montre des signes baissiers, l’activité en chaîne suggère qu’Ethereum pourrait être sur le point d’atteindre son plus haut niveau avant BTC.

Ethereum atteindra son prix le plus élevé plus tôt que Bitcoin ?

Comme l’a souligné Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, dans un article, les indicateurs pourraient suggérer que l’ETH atteindra son ATH plus rapidement que le BTC à long terme.

Le flux net d’échange est un indicateur qui dépend de deux métriques : le flux entrant et le flux sortant. Le premier est le montant total de l’actif passant des portefeuilles personnels aux échanges.

Alors que ce dernier est tout le contraire; c’est le montant total d’Ethereum (ou Bitcoin) sortant des portefeuilles d’échange. Lorsque la valeur de l’afflux augmente, cela signifie que davantage de cryptos sont envoyés aux bourses à des fins de vente ou d’achat d’altcoins.

D’un autre côté, lorsque l’indicateur de sortie montre une légère hausse, cela signifie que davantage d’investisseurs sont intéressés à conserver leurs pièces, ou peut-être à les vendre via des accords de gré à gré.

Lecture connexe | Le signal haussier qui a entraîné une augmentation de 250% du bitcoin est à nouveau déclenché

La métrique netflow pour Bitcoin ou Ethereum n’est que la différence des deux indicateurs ci-dessus. Une valeur positive indique que les entrées sont des sorties écrasantes, indiquant ainsi peut-être qu’il existe une pression de vente sur le marché.

De même, une valeur de flux net négative peut impliquer une pression d’achat sur le marché, car les sorties sont supérieures aux entrées.

Maintenant, voici à quoi ressemble le flux net de la moyenne mobile (MA) sur 30 jours pour Ethereum au cours de l’année écoulée :

Ethereum montre de gros pics négatifs ces derniers mois | Source : CryptoQuant

Comme l’indique le graphique ci-dessus, l’ETH a récemment connu de nombreux pics négatifs importants. Cela signifie qu’il y a une pression d’achat sur le marché car de nombreux investisseurs retirent leur crypto des échanges et le stockent dans des portefeuilles personnels.

Cela montre qu’en raison de la forte demande et de la faible offre, la crise de liquidité côté vendeur de l’ETH continue de s’intensifier. Un tel environnement pourrait contribuer à faire grimper les prix à long terme.

Lecture connexe | Bitcoin Whales cherche à acheter la baisse alors que 222 millions de dollars de pièces stables affluent dans les échanges

BTC, cependant, ne semble pas être aussi chanceux. Les réserves de change, un indicateur qui montre le montant total de pièces dans les portefeuilles de change, ont stoppé la tendance à la baisse en mai. Cela signifie que les bourses reçoivent toujours une quantité importante de pièces à des fins de vente.

En plus de cela, le prix actuel de l’ETH est plus proche de l’ATH que celui du BTC. Ainsi, en regardant la situation dans son ensemble, Ethereum pourrait atteindre son ATH plus rapidement que Bitcoin à long terme.

Prix ​​ETH

Au moment d’écrire ces lignes, le prix d’Ethereum flotte autour de 3 000 $, en baisse de près de 6% au cours des 7 derniers jours. Le graphique ci-dessous permet de présenter les tendances du prix de la crypto-monnaie au cours des trois derniers mois :

ETH s’effondre de 6% au cours des dernières 24 heures | Source : ETHUSD sur TradingView Image en vedette de Unsplash.com, graphiques de CryptoQuant.com, TradingView.com