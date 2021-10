Ethereum atteint ATH après la mise à niveau réussie d’Altair | Invezz

Ethereum (ETH / USD) a connu un rallye haussier majeur au cours des dernières 24 heures et a même réussi à atteindre un sommet historique de plus de 4 400 $. La principale raison attribuée au rallye haussier de l’ETH vers des sommets historiques est la mise à jour Altair.

Ethereum publie la mise à jour Altair

Hier, Ethereum a publié la mise à jour Altair Beacon Chain. Le premier jour de cette mise à jour a été un succès, puisque 98,7% des nœuds ont été mis à jour. La mise à jour Altair fait partie des fonctionnalités déployées par Ethereum pour atteindre Eth 2.0.

Avec la mise à jour Altair, Ethereum fera un pas de plus vers la transition vers un consensus de preuve de participation. Cette mise à jour précède la fusion Ethereum, où le réseau principal Ethereum fusionnera avec la chaîne Beacon.

La domination d’Ethereum dans la finance décentralisée (DeFi) augmente également. En outre, Ethereum devient également une plaque tournante majeure pour les jetons non fongibles, et l’augmentation des cas d’utilisation joue un rôle majeur dans la promotion de la croissance du réseau et l’augmentation de la valeur des jetons Ether.

L’adoption du réseau par les développeurs est un signe positif de la valeur d’Ether à l’avenir. Avec cette mise à jour, Ether est sur le point d’avoir une perspective haussière au cours de ce dernier trimestre de 2021.

Ethereum fait l’objet de mises à jour majeures depuis juillet de cette année. L’une de ces améliorations a été la mise à niveau de London Hard Fork pour changer l’approvisionnement en éther en un modèle de déflation et la structure des frais du réseau de transport d’efficacité.

L’éther fait de gros profits

Semblable à ce qui s’est passé auparavant, la récente mise à jour d’Ethereum a généré de la valeur. Le 29 octobre, Ethereum a atteint un sommet historique de 4 416 $, selon CoinGecko. Au moment d’écrire ces lignes, le jeton a perdu une partie des gains et se négocie à 4 331 $.

Au cours du mois dernier, Ether a gagné environ 54% et avait déjà effectué un ATH le 21 octobre. Le prix actuel est plus du double de ce que le jeton se négociait fin juillet. Le 21 juillet, l’Ether s’échangeait à 1 780 $ ; par conséquent, le prix actuel est une augmentation de prix de près de 150 %.

Les gains d’Ethereum au cours du mois dernier ont été attribués au sentiment positif du marché, car Bitcoin (BTC / USD) avait déjà atteint des sommets historiques.

