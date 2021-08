Ethereum augmente après la mise à niveau du nom de code “London” Crypto new media

Ethereum monte comme un fou ces derniers temps. De nombreux investisseurs s’entassent dans la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière et le principal concurrent du bitcoin après sa nouvelle mise à niveau programmée. La mise à niveau se fait simplement par le nom de code «London» au moment de la rédaction.

Ethereum est en plein essor !

Rien qu’au cours de la dernière journée, Ethereum a bondi de plus de huit pour cent. Il semble que le rallye de la devise aide ses collègues altcoins, tels que BNB – la crypto-monnaie officielle de la bourse Binance – Cardano, Polkadot et Solana, qui sont tous en hausse de trois à dix pour cent au moment de la publication.

En outre, le bitcoin – la principale monnaie numérique au monde – est également en hausse, ayant dépassé 40 000 $ par unité pour la deuxième fois au cours des deux dernières semaines seulement. Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies a ajouté près de 500 milliards de dollars au cours des deux derniers jours seulement, marquant l’une des plus fortes augmentations des deux derniers mois et mettant de côté les récents creux de juillet.

La mise à niveau de Londres reçoit beaucoup de publicité en ce sens qu’elle est conçue pour rendre le réseau Ethereum beaucoup plus efficace. En outre, il est également conçu pour rendre les frais plus prévisibles, permettant ainsi aux développeurs de décider plus facilement ce qu’ils devront payer lorsqu’ils s’engagent dans de nouveaux projets et transactions. Compte tenu de sa capacité à gérer les contrats intelligents, le réseau Ethereum est devenu le réseau de référence pour les développeurs cherchant à établir de nouveaux instruments de blockchain, des applications financières décentralisées (dapps) et de nouvelles crypto-monnaies.

L’une des grandes choses à propos de Londres est qu’elle éloignera finalement Ethereum d’un modèle de preuve de travail et le rapprochera de la preuve de participation, ce qui rendra potentiellement le réseau plus rapide et plus respectueux de l’environnement. Les utilisateurs peuvent également collecter des fonds en jalonnant leurs avoirs actuels, ce qui leur permettra de gagner des intérêts et de générer des bénéfices sur ce qu’ils possèdent déjà.

Se rapprocher de la « position BTC »

Dans une récente interview, Pete Humiston, directeur de la division Intelligence de Kraken, l’échange américain de bitcoins et de crypto-monnaies, a expliqué :

Tout comme en 2017, Ethereum a prouvé qu’il était à nouveau à l’épicentre de l’activité du marché de la cryptographie. Defi et l’espace NFT, deux sous-secteurs industriels robustes d’une valeur de dizaines de milliards de dollars, se déroulent aujourd’hui presque exclusivement dans l’écosystème d’Ethereum. Cela peut expliquer pourquoi la demande a été si résiliente. Ether a été surperformant toute cette année, et nous ne voyons aucune raison pour que cela change à court terme.

Un autre facteur décisif concernant la mise à niveau de Londres est que diverses unités ETH actuellement en circulation seront «brûlées» ou détruites. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’un bon pas en avant pour Ethereum en ce sens qu’il comblera davantage l’écart par rapport à la capitalisation boursière de 700 milliards de dollars actuellement détenue par le bitcoin. La combustion devrait rendre Ethereum plus rare, ce qui pourrait potentiellement augmenter sa valeur et le rendre plus comparable à BTC, qui ne compte que 21 millions d’unités au total.

