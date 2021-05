Ethereum aura une course de taureaux à long terme, déclare un vétéran de Wall Street

Le président de Bianco Research et macro-stratège Jim Bianco a révélé ses réflexions sur le marché actuel de la cryptographie et sur ce que l’avenir réserve à des actifs comme Ethereum (ETH / USD).

Le prévisionniste vétéran du marché a été interrogé sur CNBC à propos de ses réflexions sur les principaux moteurs de l’espace crypto.

Il a déclaré que l’un des facteurs importants dans l’espace est l’ensemble du mouvement de la finance décentralisée (DeFi), qui reconstruit progressivement le système financier d’une nouvelle manière.

Les crypto-monnaies sont très prometteuses

Bianco est l’une des principales voix indépendantes en matière de macro-investissement depuis 30 ans. Il est un vétéran de Wall Street et est très actif sur Twitter, écrit une chronique pour Bloomberg Opinion et apparaît régulièrement à la télévision.

Il a fait valoir que le marché de la crypto-monnaie n’est pas le seul marché à subir une tendance baissière, mais qu’il semble être beaucoup plus répandu dans l’espace crypto. Cependant, il a noté que la situation actuelle de la crypto-monnaie pourrait devenir un catalyseur de croissance au profit de ceux qui conservent leur jeton jusqu’à la fin de cette période.

L’espace DeFi à la tête d’une révolution dans le secteur financier

Au cours de l’entretien, Bianco a également déclaré que le secteur DeFi est très prometteur, ce qui le rend important pour la croissance de l’industrie. Il a noté que l’espace DeFi était en train de provoquer une révolution dans le secteur financier et que les crypto-monnaies comme Ethereum pourraient devenir les plus grands gagnants à l’avenir. Mais ils doivent traverser des hauts et des bas comme on l’a vu la semaine dernière avant d’atteindre ce niveau. Bianco a déclaré que cela pourrait prendre des mois ou des années, mais les actifs cryptographiques y arriveront certainement.

Cependant, il a affirmé que les acteurs du secteur financier traditionnel devraient être préoccupés par le mouvement DeFi car ils pourraient être les plus durement touchés. Il a cité un exemple avec l’industrie de l’édition traditionnelle et l’ère d’Internet.

Bianco dit que le système financier se reconstruit

Bianco a déclaré que bien que l’industrie de l’édition traditionnelle existe toujours, Internet l’a rendue redondante et moins active.

Vous ne voyez pas l’effondrement de l’espace cryptographique de si tôt, malgré le krach massif du marché. Bianco a noté que les gens ne se concentrent pas sur la situation dans son ensemble où le système financier est en cours de refonte. Il a ajouté que les actifs cryptographiques passeraient sûrement par ces niveaux avant de devenir ce qu’ils devraient être.