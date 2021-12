Ethereum bascule à un niveau technique clé. Cela tiendra-t-il ?

Cela a été une période volatile ici pour les crypto-monnaies. Cela va pour Ethereum (CCC :ETH-USD), mais aussi pour d’autres comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Bitcoin (CCC :BTC-USD).

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

La volatilité ne s’est pas nécessairement limitée aux crypto-monnaies. Nous avons vu une volatilité accrue se répercuter sur d’autres actifs, à savoir les actions.

Les actions américaines et mondiales ont oscillé alors que les investisseurs jonglent avec les nouvelles d’une autre variante du coronavirus et que l’inflation fait rage. Les crypto-monnaies s’affaiblissaient à l’approche du premier week-end de décembre.

Cependant, entre le 3 et le 4 décembre, l’espace a vraiment pris un coup. Ethereum a subi une baisse de 16% du pic au creux, tandis que Bitcoin a chuté de 18%. Beaucoup d’autres ont chuté tout autant, voire plus dans certains cas.

Bien que le creux ait été de courte durée, il s’agissait d’un rappel brutal du type de volatilité que cet espace peut connaître. Alors que nous parlons du prix, regardons les graphiques.

Ethereum se trouve à un niveau clé

Après avoir grimpé plus haut depuis les creux du milieu de l’été, Ethereum a culminé à près de 4 000 $ et s’est replié à la manière «ABC». À partir de là, Ethereum a de nouveau éclaté, passant à 4 000 $ et donnant aux taureaux une étiquette presque parfaite de l’extension de 161,8%.

Les lecteurs de ma colonne Top Stock Trades ont vraiment profité de ce commerce.

À tous égards, nous avons depuis vu Ether se replier et se consolider, réduisant principalement entre 3 900 $ comme support et 4 500 $ comme résistance. Début décembre, la poussée d’Ethereum à 4 500 $ s’est arrêtée à près de 4 775 $. Cela a mis un plus bas sur le graphique.

À partir de là, la configuration est assez simple.

Les taureaux Ethereum doivent le voir se maintenir au-dessus de 3 900 $. Alors qu’il continue de vaciller près de ce niveau, les taureaux surveillent de près l’évolution des prix.

Sur un mouvement au-dessus de 3 900 $, puis de 4 000 $, met la moyenne mobile sur 10 semaines sur la table. Sur cette mesure et les moyennes mobiles à court et à moyen terme d’Ethereum sont sur la table. Je veux surtout voir clair 4 500 $ dans les prochains jours, si possible.

Non seulement cela nous donnerait une rotation hebdomadaire potentiellement puissante, mais cela enverrait Ethereum au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles quotidiennes. Cela place le plus haut historique sur la table à près de 4 875 $, puis à plus de 5 000 $.

D’un autre côté, un mouvement en dessous de 3 900 $ met le plus bas du 11 décembre en jeu près de 3 833 $. En dessous de cela, la moyenne mobile de 21 semaines est en jeu, suivie de la moyenne mobile de 200 jours et du plus bas de décembre à 3 470 $.

Ethereum va-t-il durer?

Ma réponse à cette question est oui.

Au grand désarroi des investisseurs traditionnels ou de ceux qui ne sont pas optimistes sur les monnaies numériques, je pense qu’Ethereum sera là pour le long terme. Je pense que Bitcoin le fera aussi. Nous avons des pays comme le Salvador qui passent à une devise Bitcoin.

Des entreprises comme Tesla (NASDAQ :TSLA), Bloquer (NYSE :SQ) (anciennement Square) et d’autres achètent une quantité massive de Bitcoin. C’est un moyen de se diversifier, tandis que ces deux crypto-monnaies de premier plan agissent comme une réserve de valeur. Les détenteurs de longue date ont vu la valeur de l’Ether et du Bitcoin exploser ces dernières années, malgré la volatilité habituelle dans l’espace.

Pensez à ce qui arrivera à Ethereum lorsque la première grande entreprise en ramassera.

Au-delà des acheteurs d’entreprise et des réserves de valeur, Ethereum et Bitcoin ont également des applications pratiques. En ce qui concerne Ethereum en particulier, cela contribue à alimenter le marché NFT. Il permet également des transactions rapides (plus rapides que Bitcoin !) et des transferts de fonds. Il peut également fonctionner avec des contrats intelligents, qui peuvent débloquer des portions de fonds lorsque certaines obligations contractuelles sont remplies.

En bref, je suis optimiste quant à l’avenir de certaines monnaies numériques, Ethereum étant l’une d’entre elles. Cela dit, ces actifs sont sujets à d’énormes fluctuations de prix, c’est pourquoi je mettrai l’accent sur les aspects techniques.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.