Ethereum bat 4000 $ pour la première fois, établissant un nouveau record

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, avec une capitalisation boursière de 477 milliards de dollars, a franchi la barrière psychologique de 4000 dollars pour la première fois aujourd’hui, établissant un nouveau sommet historique de 4142 dollars.

Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum (ETH) se négocie à 4 128 $. Ethereum est actuellement coincé dans un état de découverte de prix.

La semaine dernière, Ethereum a surperformé la Bank of America en termes de capitalisation boursière. Selon les données d’AssetDash, Ethereum est désormais considéré comme le 15e actif mondial, dépassant les géants de la consommation Johnson & Johnson et Walmart. Sa valorisation est désormais en retard sur JPMorgan.

Vendredi dernier, la société de gestion d’actifs VanEck a soumis une proposition de fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, provoquant une flambée des prix d’Ether.

Le 17 avril, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a approuvé trois FNB Ethereum (fonds négociés en bourse). Gestion mondiale d’actifs CI, Purpose Investments Inc. et Evolve Fund Group Inc. ont reçu l’autorisation de lancer trois FNB Ether distincts. Un quatrième ETF Ethereum a également été lancé fin avril par 3iQ.

Dans le même temps, l’intérêt institutionnel accru pour Ethereum a également inspiré les taureaux Ethereum. Selon un rapport de Coinshares, le sentiment positif autour d’Ethereum a entraîné des entrées de 30 millions de dollars, portant le total des produits d’investissement sous gestion à un record de 13,9 milliards de dollars.

Selon les données de Coinmarketcap, Ethereum a augmenté de 33,40% au cours des 7 derniers jours.

Analyse des prix Ethereum (ETH)

Source: ETH / USDT Daily via TradingView

On peut voir sur le graphique en chandelier ci-dessus que le prix de l’Ether a augmenté pendant 10 jours consécutifs.

Le prix de transaction ETH / USDT est beaucoup plus élevé que celui de la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile en pente et la MACD haussière indiquent que les haussiers dominent actuellement le marché.

Le potentiel derrière le réseau Etherum est grand, et il y a beaucoup d’anticipation et d’optimisme pour certaines des prochaines mises à niveau de l’infrastructure réseau, qui seront importantes: EIP-1559 et ETH 2.0. De telles mises à jour aideront en partie à résoudre le problème des frais de gaz coûteux sur le réseau Ethereum, et avec l’intégration d’un mécanisme de consensus de preuve de participation, une alternative plus verte au protocole actuel de preuve de travail sera proposée.

L’analyste de marché Lark Davis estime qu’Ethereum a un grand potentiel et consolidera sa position de devise déflationniste plus tard cette année, car sa valeur continuera d’augmenter avec le temps.

Source de l’image: Shutterstock