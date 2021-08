Ethereum battra-t-il les bons du Trésor américain en tant que classe d’actifs sans risque ? Crypto nouveaux médias

Alors que Bitcoin est toujours resté une réserve de valeur pour les acteurs du marché, Ethereum (ETH) trouve récemment une acceptation institutionnelle croissante. Alors qu’Ethereum évolue vers un modèle de blockchain Proof-of-Stake (PoS), les analystes deviennent très optimistes quant à l’avenir d’Ethereum.

L’analyste macro populaire Natasha Che explique comment Ethereum est en train de devenir une classe d’actifs sans risque. Elle note que l’ETH a le potentiel pour devenir la nouvelle obligation d’État. Natasha note que la blockchain Ethereum Proof-of-Stake (PoS) sera une blockchain dominante dans laquelle l’ETH jalonné remplacera les bons du Trésor américain en tant que classe d’actifs sans risque.

Actuellement, acheter des bons du Trésor américain revient à prendre une part indirecte du PIB américain. Ainsi, le risque d’investissement ici est beaucoup plus faible que tout autre actif sur le marché. Toutes les autres classes d’actifs telles que les obligations, les actions et les biens immobiliers déterminent leur base de prix en fonction du rendement du Trésor américain.

La montée de la crypto et de l’ETH change les perspectives

L’analyste note qu’Ethereum est l’une de ces blockchains publiques suffisamment capables d’alimenter l’économie réelle. Expliquant davantage, Natasha note que la blockchain Ethereum perçoit des frais de gaz pour toutes les transactions ETH et ERC20 sur le réseau.

Ainsi, avec l’augmentation de l’activité du réseau, les frais augmentent en conséquence. Ceci est similaire à la collecte de la TVA sur toutes les activités économiques se déroulant sur le réseau blockchain Ethereum. Actuellement, la montée en puissance de DeFi et de NFT alimente une nouvelle activité économique sur la blockchain Ethereum.

La chose intéressante avec Ethereum est qu’il peut collecter des impôts auprès des personnes du monde entier. Ainsi, à mesure qu’Ethereum s’intègre à «l’économie réelle», les revenus des frais commenceront à suivre le nombre d’activités économiques réelles qui se déroulent dans le monde entier. En conséquence, le gaz Ethereum commencera à contribuer à la croissance du PIB mondial. L’analyste Natasha Che explique en outre :

Vous vous souvenez pourquoi les bons du Trésor américain sont considérés comme des actifs sans risque ? Parce qu’ils sont soutenus par les revenus fiscaux de la plus grande économie du monde. Mais comme les frais d’essence sont des « revenus fiscaux » de l’ensemble de l’économie mondiale, Ethereum peut à lui seul battre les bons du Trésor américain au jeu des actifs sans risque.

Elle note en outre qu’à mesure que la blockchain Ethereum atteint une transition vers le modèle de preuve de participation (PoS), elle créera une nouvelle source de revenus pour les acteurs de l’ETH. De plus, contrairement au modèle PoW de Bitcoin qui nécessite des investissements lourds, n’importe qui peut investir dans Ethereum. Natasha note que ce sera aussi simple que d’acheter des bons du Trésor.

Bien que cela prenne des années à Ethereum pour y parvenir, “si Ethereum conserve son statut de chaîne de contrats intelligents dominante et se développe pour alimenter de plus en plus d’activités réelles à l’échelle mondiale, au fil du temps, le rendement devrait suivre la croissance mondiale + l’inflation mondiale” .

Cependant, une mise en garde contre toute cette hypothèse est que la croissance de l’offre d’ETH devrait être supérieure à l’inflation à un moment donné. À l’heure actuelle, la croissance de l’offre d’ETH est de 4,5% par an. Et l’inflation de la monnaie fiduciaire est de 2-3% par an.

