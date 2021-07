in

Polygone (MATIC)

Ethereum Blockchain Developer Platform, Alchemy, intègre Scaling Solution Polygon (MATIC)

Le développeur de blockchain Alchemy a ajouté la prise en charge de la solution de mise à l’échelle de la deuxième couche, Polygon.

Lancements de produits plus rapides sur Polygon

Alchemy est un fournisseur d’infrastructure qui aide les développeurs à créer des applications décentralisées (dapps) sur Ethereum et d’autres réseaux.

Avec cette nouvelle intégration, les développeurs de la plateforme Alchemy peuvent désormais lancer leurs applications Ethereum sur Polygon.

Actuellement, Alchemy héberge environ 70% de toutes les applications Ethereum. Cela inclut les plateformes de finance décentralisée (DeFi) comme OpenSea, Aave et Yearn.Finance.

Le problème du débit limité et des frais de gaz élevés sur Ethereum a poussé les développeurs et les utilisateurs à superposer deux solutions comme Polygon.

La nouvelle prise en charge de Polygon permettra aux développeurs d’Alchemy d’accéder plus facilement à l’écosystème à grande vitesse, à faible coût et évolutif de la solution de couche deux.

Polygon a récemment gagné en popularité en raison de ses frais de transaction bon marché et de ses possibilités d’évolutivité. Le réseau a pris en charge plus de 380 millions de transactions à partir de ses 1,7 million de portefeuilles uniques. Il a également attiré plusieurs plateformes DeFi de premier plan ces derniers mois, telles que Aave, Kyber Network, SushiSwap et Curve Finance.

Le mois dernier, Polygon a annoncé son partenariat avec le protocole d’échange décentralisé (DEX) 0x pour lever 10 millions de dollars pour le secteur DeFi. Le capital aiderait à soutenir les développeurs et à financer des projets pertinents dans le secteur DeFi.

Alchemy étend ses partenariats dans le cadre de plans multi-chaînes

Le dernier partenariat d’Alchemy avec Polygon fait partie de ses efforts pour offrir aux développeurs un accès à plusieurs réseaux dans le but de construire un système multi-chaînes.

Le mois dernier, Alchemy a annoncé qu’il prendrait en charge la solution de mise à l’échelle Ethereum Optimism. Ce partenariat permettrait aux développeurs de construire rapidement et d’évoluer à moindre coût, sans toucher à un nœud.

Avec la technologie de couche 2 de cumul optimiste d’Optimism, les principaux problèmes qui existent dans le réseau Ethereum, qui a vu plusieurs développeurs opter pour des réseaux compétitifs, seraient résolus.

Avant Optimism, Alchemy avait déjà été associé à l’Arbitrum d’Offchain Labs, au Flow de Dapper Labs et à Crypto.org de Crypto.com dans le cadre de son plan plus vaste pour devenir multi-chaînes.

Pendant ce temps, Alchemy a eu une bonne année jusqu’à présent. En avril, la société a levé 80 millions de dollars pour alimenter l’industrie de la blockchain.

Le cycle a été dirigé par Addition et co-dirigé par Coatue Management, le gestionnaire d’investissement technologique dirigé par le maître des fonds spéculatifs Philippe Laffont.

Alchemy affirme avoir généré plus de 30 milliards de dollars de transactions pour des dizaines de millions d’utilisateurs dans 99% des pays du monde et s’est engagé à augmenter son nombre d’utilisateurs.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.