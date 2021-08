Ethereum brûle 432 millions de dollars ETH – Ether Burned pourrait acheter 2 000 maisons de taille moyenne – Blockchain Bitcoin News Crypto new media

Il y a environ 25 jours, la blockchain Ethereum a implémenté le hard fork de Londres et un certain nombre de fonctionnalités ont été ajoutées à l’ensemble de règles. L’un des changements les plus attendus était EIP-1559, qui rend l’éther cryptographique déflationniste en brûlant une fraction des pièces. Depuis le 5 août, plus de 432 millions de dollars d’éther ont été brûlés, et au moment de la rédaction, 136 606 éthers ont été brûlés.

Plus de 432 millions de dollars d’Ethereum brûlés

La blockchain Ethereum (ETH) est le deuxième marché crypto le plus précieux en termes de valorisation boursière. Sur la capitalisation boursière de 2,14 billions de dollars de toutes les pièces de l’économie cryptographique, la valorisation boursière globale d’Ethereum est de 374 milliards de dollars, soit 17,5% de l’ensemble de l’économie cryptographique.

Il y a 25 jours, ETH a connu une mise à niveau réussie à Londres et l’éther a gagné 29,7% ce mois-ci. Cependant, la chaîne Ethereum a eu un problème la semaine dernière lorsque la chaîne s’est scindée et que les frais de gaz éther ont doublé en valeur d’une semaine à l’autre.

La fonction EIP-1559 permet au réseau de suivre un mécanisme de tarification des transactions différent qui introduit des frais de base pour chaque bloc trouvé sur le réseau. Essentiellement, le reste des frais est brûlé et les gens supposent qu’avec le temps, cela réduira considérablement l’offre globale d’éthereum en circulation. Au moment de la rédaction de cet article, le réseau Ethereum a brûlé environ 136 606 éthers d’une valeur de 432 200 652 $ en utilisant les taux de change actuels de l’éther.

400 millions de dollars peuvent acheter une équipe sportive, 2 000 maisons, 10 des voitures de sport les plus chères au monde

Pour mettre la quantité d’éther brûlée en perspective, 400 millions de dollars pourraient acheter toute une équipe sportive de la NBA ou de la NFL, et une douzaine d’équipes de la LNH. 400 millions de dollars pourraient permettre d’acheter un voyage dans l’espace et d’acheter dix des voitures les plus chères du monde.

Juste pour le plaisir, une personne avec 400 millions de dollars pourrait acheter 2 000 maisons de taille moyenne pour 200 000 $ par maison. En plus de l’éther 135K brûlé depuis la mise à niveau, il existe de nombreuses plates-formes compatibles Ethereum comme Opensea et Uniswap qui sont les plus gros brûleurs ETH de l’écosystème.

Le marché de jetons non fongibles (NFT) Opensea commande le plus d’éthereum brûlé à ce jour avec 2,2 millions de transactions d’éther et 21 105 éthers brûlés. Les statistiques de Dune Analytics indiquent que les “transferts d’éther” constituent la deuxième plus grande entité de gravure avec 10 millions de transferts mais seulement 10 845 ETH brûlés.

Les transferts Opensea et Ether sont suivis par des plateformes comme Uniswap V2, Tether, Axie Infinity, Uniswap V3, Metamask et le projet stablecoin USDC. Le registre Opensea, 1inch, Sushiswap et le bot MEV ont également brûlé une quantité importante d’éther depuis le 5 août.

Que pensez-vous de tout l’éthereum qui a été brûlé jusqu’à présent? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

