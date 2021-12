Ethereum brûle à un taux de 6,29 ETH par minute

L’éther brûlé se rapproche de la barre des 1,2 million d’ETH, étant donné qu’il brûle à un taux de 6,29 ETH, soit environ 24 361 $ par minute.

Depuis la mise en ligne de la mise à jour London Hard Fork ou EIP 1559 le 5 août, la fonction d’enregistrement a été introduite chaque fois qu’Ethereum était utilisé dans les transactions. L’un des objectifs était d’éliminer les tendances inflationnistes auxquelles le réseau était habitué car Ethereum deviendrait rare après avoir été brûlé.

De plus, les utilisateurs qui souhaitaient effectuer des transactions plus rapidement que les dispositions standard du réseau ont été autorisés à offrir des conseils aux validateurs pour accélérer leurs transactions. Certains de ces conseils seraient brûlés, contribuant à améliorer la politique monétaire du réseau Ethereum dans son ensemble.

L’éther brûlé, associé au fait que l’ETH quitte les échanges en masse, a provoqué une pénurie d’approvisionnement.

D’autre part, la lutte entre les dix plus grandes adresses d’échange et les adresses de non-échange continue de se dérouler. Le fournisseur d’informations sur le marché Santiment a expliqué :

«Les 10 plus grandes adresses Ethereum sur les échanges ont un ETH cumulé de 3,82 millions, ce qui est le niveau le plus bas depuis l’exode. Pendant ce temps, les 10 plus grandes adresses sans échange ont un ETH cumulé de 24,78, approchant le record historique de 26,63 ETH atteint en juin 2016. «