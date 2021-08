Ethereum brûle des milliers de dollars par minute, tandis que les mineurs font face au changement ⋆ Crypto new media

in

Suite à sa dernière et très attendue mise à niveau du réseau, Ethereum (ETH) brûle actuellement environ 8 millions de dollars d’ETH par jour, et a déjà brûlé près de 12 millions de dollars. Pendant ce temps, il semble y avoir eu beaucoup de confusion parmi les mineurs le premier jour.

Un total de 4 260 ETH ont été brûlés au moment de la rédaction, le nombre augmentant chaque minute. Au prix actuel de l’ETH, cela représente 11,83 millions de dollars qui disparaissent dans la fumée virtuelle.

De plus, le taux de combustion actuel par Etherchain est de 2,08 ETH – ou 5 774 USD – par minute. Cela se traduirait par 346 440 USD par heure. Si le taux de combustion et le prix restent identiques ou similaires, au cours des prochaines 24 heures, quelque 8,32 millions de dollars d’ETH auront été brûlés.

Comme indiqué hier, la mise à niveau d’Ethereum London est arrivée, apportant avec elle la très discutée proposition d’amélioration d’Ethereum, ou EIP, 1559. Cet EIP particulier était accompagné d’un mécanisme de gravure automatique des jetons pour chaque transaction et devrait contribuer à améliorer le marché des frais.

Pendant ce temps, Ultrasound.money montre que le principal brûleur actuel est COVIDPunks – une baisse de 10 000 jetons non fongibles (NFT) inspirés de Laboratoires larvaires‘ CryptoPunks super populaires. COVIDPunks a brûlé ETH 527.46.

Marché NFT OpenSea le suit avec ETH 504, tandis que le troisième Uniswap V2 brûlé ETH 336 jusqu’à présent.

Hayden Adams, fondateur de Uniswap, a également commenté le taux de combustion, déclarant que le protocole, selon ce taux, brûlerait près de 1 milliard de dollars par an.

## Cela fait 2 heures depuis le lancement d’EIP-1559 – Hayden Adams (@haydenzadams)

Cependant, le chercheur en crypto Hasu a souligné que le taux de combustion actuel ne durera pas éternellement.

Plateforme d’analyse de la blockchain Nansen Le data scientist Alex Svanevik a en outre noté une baisse du prix médian du gaz, mais a également fait valoir que pour le moment, l’adoption de l’EIP-1559 est faible, ajoutant que “moins de 2% des transactions utilisent les fonctionnalités EIP-1559”.

Prix ​​du gaz en baisse à la médiane de 42 gwei. Mais l’adoption d’EIP-1559 reste faible – pour l’instant. https://t.co/gjCWz9ZeNJ — Alex Svanevik (@ASvanevik)

Certains commentateurs, cependant, sont confus et apparemment insatisfaits des changements que le Londres était/est censé apporter. Une personne a fait valoir qu’elle s’attendait à des frais plus prévisibles avec l’arrivée de l’EIP-1559, mais qu’une de leurs transactions “a en fait plus doublé depuis hier”. Un autre membre du même fil a ajouté que les frais de base sont “maintenant prévisibles très élevés”.

D’autres, cependant, ont fait valoir que « « prévisible » et bon marché sont des choses très différentes. »

Notamment, un certain nombre d’initiés de la cryptographie ont précédemment déclaré que l’EIP lui-même n’était pas destiné à réduire les frais, ainsi que que les changements survenus après la mise à niveau du réseau ne seraient probablement pas visibles du jour au lendemain.

Pouvons-nous s’il vous plaît ne pas trop réagir aux prix du gaz seulement 3 heures après la fourche alors que: les portefeuilles n’ont toujours pas été mis à jour, MEV bo… https://t.co/X86KFL6SDl — eric.eth (@econoar)

Mais nous pouvons jeter un oeil à son état actuel.

Le prix de l’ETH a notamment bondi à un moment donné le 5 août, passant de 2 572 USD à 2 817 USD. Globalement, au cours des dernières 24 heures, il s’est apprécié de 3 %, ainsi que de 17 % la semaine dernière. L’ETH se négocie actuellement à 2 776 USD (à 8h35 UTC).

Selon Bitinfocharts.com, les frais de transaction moyens (moyenne mobile simple sur 7 jours) sont passés de 8,3 USD le 4 août à 9,54 USD le lendemain. Les frais de transaction médians (moyenne mobile simple sur 7 jours) ont également connu une légère augmentation au cours de cette période, passant de 3,5 USD à 4 USD.

Le hashrate du réseau est en augmentation quasi continue depuis le 1er juillet, poursuivant également la tendance des deux derniers jours.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré à Bloomberg que “1559 est certainement la partie la plus importante de Londres”, tandis que l’ugpgrade de Londres est “la preuve que l’écosystème Ethereum est capable d’apporter des changements importants”.

Cette mise à niveau « me rend définitivement plus confiant quant à la fusion », a-t-il déclaré à Bloomberg, faisant référence au réseau principal Ethereum actuel fusionnant avec le système de preuve de participation (PoS) de la chaîne de balises (prévu pour la fin de 2021 au plus tôt).

Confusion, idées fausses et refus des mineurs

En ce qui concerne les mineurs, dont certains avaient déjà protesté contre le brûlage de la pièce, certains sont toujours contre l’EIP, certains semblent surpris par certains des avantages qu’ils prétendent tirer de la mise à niveau, mais il semble également y avoir beaucoup de confusion, étant donné que la mise à niveau a eu lieu il y a tout juste un jour.

Michael Carter de la chaîne YouTube du mineur ‘Bits Be Trippin’ a tweeté qu’il avait “reçu une tonne de questions de mineurs depuis la mise en ligne de l’EIP-1559”, notant qu’il y avait “une confusion sur le total des ETH brûlés par rapport aux transactions”, entre autres. aspects.

Maintenant, rappelez-vous que la quantité d’essence a doublé (la voiture de train proverbiale est maintenant remplie de 2x volume, donc plus d’opportunités à plus de frais par bloc), c’est pourquoi vous voyez des frais de bloc plus élevés + brûler sur chaque bloc. – Bitsbetrippin (@BitsBeTrippin) 5 août 2021

“J’admets que je ne m’attendais pas à ce que l’EIP-1559 soit mis en place et que la rentabilité minière augmente”, a tweeté MeanHash B, ajoutant: “Nous verrons ce qui se passera dans quelques jours, mais en ce moment, il a en fait augmenté.”

Selon Bitinfocharts.com, la rentabilité minière d’Ethereum (moyenne mobile simple sur 7 jours) est à la hausse depuis fin juillet, avec un petit bond entre le 4 et le 5 août, passant de 0,076 USD par jour pour 1MHash/s à 0,079 USD. Les valeurs brutes montrent un bond plus important au cours de la même période, passant de 0,0762 USD à 0,0905 USD.

Il existe également des arguments selon lesquels les blocs sont plus rapides, mais il semble « qu’il y ait une incitation pour les mineurs à frapper des blocs plus rapidement même s’ils ne sont pas pleins, car le remplissage d’un bloc n’est pas récompensé au même rythme qu’avant, ” a déclaré MeanHash B.

De plus, comme @RedPandaMining l’a souligné plus tôt, il semble que les blocs arrivent plus rapidement. Gardez un œil sur le temps de bloc moyen s’il passe du taux pré EIP1559 de 13,6 secondes à environ 11,5 secondes. – MeanHash ₿ ✪ (@MeanHash) 5 août 2021

Hasu, cependant, a tweeté qu’il “semble que le soupçon d’hier selon lequel 1-2 pools pourraient délibérément extraire des blocs plus petits/vides en réponse à EIP-1559 n’a pas pu être confirmé dans l’ensemble”, en réponse à un tweet de Buterin discutant blocs complets :

Combien de blocs complets sont dans une plage de blocs EIP 1559 à partir d’aujourd’hui, par rapport à une simulation d’il y a deux mois qui suppose… https://t.co/j7LCtllPK6 — vitalik.eth (@VitalikButerin)

Quelques jours seulement avant la mise à niveau, William Foxley, directeur éditorial de Boussole minière, a écrit que “les mineurs connaîtront le chagrin compte tenu d’une baisse prévue de 20 à 30 % des revenus”, avec une diminution drastique des récompenses de la valeur extractible des mineurs (VME) depuis la correction des prix de mai.[ing] une situation sombre semble encore pire.

Sur les trois sources de revenus – récompenses d’inflation, frais de transaction et récompenses MEV – les mineurs doivent s’attendre à ce que la première représente la majorité de leurs revenus à l’avenir, a déclaré Foxley.

“Sur le côté plus positif, les changements très technologiques qui enlèvent les frais aux mineurs peuvent augmenter la valeur de l’actif sous-jacent”, a-t-il ajouté.

oh, ai-je mentionné que les récompenses MEV avaient pratiquement disparu le mois dernier ? https://t.co/4V7XqQcggD – Will Foxley (@wsfoxley)

____

