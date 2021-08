Ethereum brûle près de 2,3 ETH en frais de transaction par minute

in

Ethereum a récemment mis en œuvre sa mise à jour de Londres, qui était l’une des améliorations les plus attendues de son réseau. La raison en est que la mise à jour a apporté pas mal de changements, mais le plus important est la façon dont elle gère les frais de transaction.

Le mécanisme récemment introduit ajuste les tarifs du gaz en brûlant une partie des tarifs de base collectés. En raison de la forte activité au sein du réseau ETH et du battage médiatique autour de la mise à niveau, Ethereum (ETH / USD) brûle environ 2,3 ETH par minute, ce qui équivaut à 6 600 $. En d’autres termes, le réseau brûle près de 400 000 $ d’ETH chaque heure après le fork.

Au cours des deux premières heures suivant la publication d’EIP 1559, le projet a brûlé environ 80 ETH. Après 14 heures, la quantité totale brûlée était de près de 3 400 ETH. Selon les calculs, Uniswap ne finira par brûler qu’environ 350 000 Ethereum (près de 1 milliard de dollars US) chaque année. Cependant, le plus gros graveur ETH est de loin le leader du marché de NFT, OpenSea.

Selon les burn trackers, OpenSea a dépensé environ 1 million de dollars US, ce qui équivaut à 374 ETH. Uniswap Version 2 occupe la deuxième place, comme mentionné, avec 263 ETH brûlés en un peu plus de 12 heures.

Les chercheurs font déjà des prédictions

Dans l’ensemble, la mise en œuvre de la mise à jour de Londres est une énorme victoire pour Ethereum, et maintenant, tout le monde attend de voir quelles conséquences le nouveau mécanisme aura pour le réseau. Bankless DeFi a envoyé une newsletter avec ses propres calculs et chiffres sur ce qui se passera ensuite. Bien sûr, faire de telles prédictions est assez difficile, car les frais de base se situent entre 25% et 75% du total des frais de transaction.

Pourtant, en regardant les chiffres disponibles, les chercheurs ont conclu qu’entre 800 000 ETH et 2,4 millions d’ETH seront brûlés d’ici la fin de l’année. Combiné à la réduction attendue des émissions de récompenses en bloc en raison de la fusion de PoS, Ethereum pourrait facilement finir par avoir une offre déflationniste.

Le poste Ethereum brûle près de 2,3 ETH en frais de transaction par minute est apparu en premier sur Invezz.