Ethereum brûlé près d’une valeur d’un milliard de dollars

Après la mise en ligne de la mise à jour de London Hardfork ou de l’EIP 1559 le 5 août, le premier verrouillage déflationniste s’est produit sur le réseau Ethereum car la pénurie a été introduite chaque fois qu’Ether était brûlé après avoir été utilisé dans des transactions.

L’analyste de marché Lark Davis a révélé que l’Ethereum brûlé approchait lentement la barre du milliard de dollars. Il expliqua:

« Nous avons brûlé près d’un milliard de dollars d’Ethereum à cause de l’EIP 1559. Il y a donc eu un milliard de moins dans la pression de vente des mineurs. L’économie d’Ethereum est du carburant de fusée, et elle ne fera que s’intensifier lorsque la fusion aura lieu, et nous changerons la mienne et nous tournerons vers la participation et l’épargne. »