Ethereum Bull Cycle Long Way From Over, selon l’analyste Crypto Benjamin Cowen – Voici son objectif de prix Crypto new media

L’analyste de crypto-monnaie Benjamin Cowen pense que le cycle haussier d’Ethereum ne fait que commencer.

Cowen dit à ses 522 000 abonnés YouTube que la trajectoire actuelle de la deuxième plus grande crypto-monnaie ressemble à début 2016 et 2017, qui ont fini par être des périodes de consolidation précédant d’importants mouvements à la hausse.

La capitalisation boursière d’Ethereum est d’environ 417 milliards de dollars au moment de la rédaction, selon CoinGecko, et Cohen dit qu’il cherche à dépasser la barre des 1 000 milliards de dollars.

“… Au cours de ce cycle de marché, je m’attends à ce qu’Ethereum puisse atteindre la barre des 10 000 $, plus ou moins quelques-uns [thousand]. Idéalement, ce serait bien si nous pouvions dépasser la barre des 10 km, mais nous devons toujours être prêts à tout.

Selon Cowen, Ethereum pourrait entrer dans une “nouvelle normalité” qui voit l’actif cryptographique augmenter régulièrement.

“Et qu’est-ce qui se passe ici [around the $3,500 price], où nous en sommes actuellement, dans mon interprétation même peut-être naïve, j’ai l’impression que nous nous habituons à la nouvelle normalité. Mes pensées sont qu’Ethereum doit s’habituer à la nouvelle normalité et cela peut prendre un certain temps pour s’habituer à la nouvelle normalité.

Vous pourriez regarder cela et dire « Eh bien, Ben, je veux dire que c’est passé de 1 700 $ à 3 400 $, ce n’est pas un mouvement 2X ? » C’est et c’est formidable et nous voulons le voir et nous devons passer du temps à ces niveaux et prouver au marché que c’est la nouvelle norme avant de pouvoir passer de manière décisive à 5 000 $ ETH, 6 000 $ ETH et plus.

Image en vedette : Shutterstock/Ongky Ady Widyanto