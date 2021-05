Ethereum Chatter: 9 meilleurs messages Twitter et Reddit sur l’ETH de haut vol aujourd’hui

Ethereum (CCC:ETH-USD) Le bavardage se réchauffe mercredi alors que le prix de la crypto-monnaie augmente.

Source: Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

Alors pourquoi parle-t-on autant d’Ethereum ce matin? Tout est lié à la hausse du prix de la crypto. Vous voyez, ETG a dépassé la barre des 4000 $ ce matin, ce qui est la première fois qu’il est même entré dans cette gamme de prix. Depuis lors, la crypto-monnaie n’a cessé de prendre de la valeur.

Jetons un coup d’œil au dernier bavardage Ethereum de Twitter (NYSE:TWTR) et Reddit ci-dessous.

«J’ai été dans une famille d’accueil toute ma vie et il y a un an, j’ai dû déménager et vivre par moi-même. J’ai trouvé un emploi, investi dans un bon ordinateur et a commencé à miner eth. Au fil du temps, j’ai investi une partie de mes revenus dans Eth et aujourd’hui j’ai 2,4 ETH. Comme j’ai un emploi, je peux prendre un prêt auprès de la banque pour acheter mon propre appartement, le fait est que je dois avoir 20% de la valeur des appartements (environ 10k USD) et les 80% restants sont couverts par la banque. Et aujourd’hui, j’ai accumulé cette somme d’argent. ET JE SUIS TELLEMENT HYPEDIE J’AI MON PROPRE PLACE À 22 ANS, BAISE GO !!! Quoi qu’il en soit, je voulais tous vous remercier pour cela et pour le sous-marin ethmine car j’ai tout appris sur la crypto ici, et je vous souhaite bonne chance dans la vie! – SuperBoner6699