Ethereum cible octobre pour The Merge through Scaling Project “ Rayonism ”

Ether profite de beaucoup d’élan avec des prix visant un ATH frais, car l’intérêt pour la crypto-monnaie suscite l’intérêt des détaillants et des institutions, comme le montre le volume enregistré par les contrats à terme CME ETH, les entrées dans les fonds Ether et quatre ETF ETH gagnent du terrain.

Cela a précédé la mise à niveau de Londres qui impliquera EIP-1559 visant à brûler l’ETH payé en frais de gaz, ce qui en fait un actif cryptographique déflationniste, tout prêt à venir en juillet, une date provisoire fixée lors de la dernière réunion de développement.

16/21 Ensemble, EIP1559 et PoS feront de l’ETH un actif déflationniste. – Yule (@yulesa) 14 avril 2021

Outre cette réduction de l’offre d’ETH, la transition du deuxième plus grand réseau du PoW au PoS est d’une importance significative. Cela aidera le réseau à éliminer le problème d’évolutivité.

La phase 0, la chaîne de balises, a déjà été lancée en décembre, et près de 4 millions d’ETH ont été déposés à ce jour dans ETH 2.0.

Au cours de l’événement Scaling Ethereum d’ETHGlobal en cours, un hackathon virtuel qui implique également des sommets, les développeurs ont parlé de la nécessité de s’éloigner du jalonnement centralisé, en particulier des échanges cryptographiques, pour passer à des options plus décentralisées.

J’ai averti pendant au moins deux ans que les CEX domineraient le jalonnement à moins que les alternatives décentralisées ne soient rendues très attrayantes. Hélas, Binance Kraken et Huobi détiennent déjà ensemble plus de 30% de toutes les parts de Beacon Chain. C’est avant que Coinbase ne rejoigne le jeu de staking. pic.twitter.com/jgNrjJAMoZ – Hasu (@hasufl) 25 avril 2021

Les développeurs travaillant sur Ethereum visent octobre 2021 pour la fusion, qui fera passer la couche de consensus réelle de la preuve de travail à la preuve de participation.

Bien qu’un peu optimiste, l’hébergement du hackathon virtuel Ethereum entre le 16 avril et le 14 mai travaille sur la fusion. Il a reçu le nom de Rayonism, un projet qui prend les efforts de recherche et d’ingénierie de l’Eth1-Eth2 Merge and Sharding et construit des réseaux de test autour du ETHGlobal Scaling Hackathon.

Si la fusion est retardée en raison de la mise à niveau de Shanghai, elle peut alors intervenir au premier trimestre de 2022.

Au cours du sommet, il a été partagé que les changements de code pour le Marge devraient prendre des semaines et non des mois, une grande partie du travail devant être effectué avec des tests et des audits.

Une fois la fusion terminée, un fork de nettoyage aura lieu, ce qui permettra le retrait de l’ETH verrouillé.

À partir de là, l’équipe passera au sharding, qui devrait faire évoluer le réseau jusqu’à 25x, ce que la communauté attend depuis longtemps, car une très forte utilisation du réseau Ethereum l’a habituée à la congestion et aux frais élevés.

Parallèlement au sharding, la mise à niveau de la couche d’exécution clé sera l’apatridie avec l’expiration de l’état qui permettra des limites de gaz et une mise à l’échelle beaucoup plus élevées sur L1. Enfin, l’accent sera mis sur zkSync 2.0 et StarkNet pour faciliter l’exécution native sur les fragments.

Ainsi, toutes les mises à niveau majeures du réseau Ethereum sont toutes planifiées avec des développeurs qui travaillent à leur réalisation, et cela fait grimper les prix de l’ETH, qui se négocient actuellement au-dessus de 2500 $.

