Ethereum Classic: alors que la mise à niveau se termine, retenez toujours ce stock

Si vous suivez le marché de la cryptographie, vous connaissez probablement Ethereum Classique (CCC :ETC-USD) et sa mise à niveau Magneto en cours. Comme je l’ai détaillé plus tôt ce mois-ci, cette mise à niveau n’ajoute pas grand-chose à son utilité. Mais cela lui permet au moins de se maintenir technologiquement. Cela pourrait permettre à son prix de rester stable, car les cryptos dans l’ensemble sont au bord du précipice. C’est-à-dire qu’il est soit prêt à reculer davantage, soit prêt à commencer à monter une récupération.

En d’autres termes, cela signifie que le principal moteur de l’ETC sera probablement le prochain mouvement du marché de la cryptographie. Si des facteurs tels que l’examen réglementaire deviennent plus importants à l’esprit ? Nous pourrions assister à une autre vente globale des actifs numériques. Un autre facteur qui pourrait signifier une baisse des prix à venir pour la cryptographie : des niveaux inférieurs de négociation avec les investisseurs de détail. Les courtiers axés sur la vente au détail comme Robin des Bois ont déjà prévenu que le trading de crypto sur sa plate-forme pourrait bientôt glisser.

D’un autre côté, des facteurs tels que la mise à niveau globale des crypto-monnaies peuvent eux-mêmes déclencher une reprise à mesure que la seconde de 2021 progresse. Cela étant dit, la clé à retenir ici est que, pour l’instant, un pari haussier sur ETC-USD est plus un pari haussier sur la direction des cryptos dans son ensemble. Et avec des noms comme Ethereum (CCC :ETH-USD), ce nom est une retombée plus réussie, avec plus de facteurs de leur côté, cela ne semble toujours pas la peine de s’embêter avec celui-ci.

Ce qui conduira probablement au prochain mouvement pour Ethereum Classic

Certains peuvent voir la mise à niveau de Magneto, qui se termine d’ici la fin de ce mois, comme quelque chose qui pourrait entraîner une hausse des prix de l’ETC-USD. Mais étant donné que la mise à niveau, bien que nécessaire, ne fait pas grand-chose pour faire de cette blockchain un redoutable concurrent d’Ethereum, ou des « tueurs d’Ethereum » comme Cardano (CCC :ADA-USD), je doute que cette évolution soit suffisante pour piloter un autre rallye.

Au lieu de cela, je vois Ethereum Classic continuer à évoluer en tandem avec les mouvements de prix globaux de Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum et les autres altcoins majeurs. Encore une fois, il est difficile de dire aujourd’hui si les cryptos sont sur le point de subir de nouvelles baisses. Ou, si nous sommes proches du début d’une reprise.

Les prix de la crypto ont plongé le 19 juillet, alors que l’incertitude de la variante Delta de Covid-19 a secoué les marchés financiers en général. Mais au moment d’écrire ces lignes, le marché de la cryptographie semble avoir ignoré les problèmes de variante Delta. Cela pourrait bien sûr changer si l’épidémie de variante Delta continue de s’aggraver. La même incertitude s’applique à un rebond comme à une nouvelle correction. Les mises à niveau peuvent faire l’affaire pour regagner l’intérêt des investisseurs. Pourtant, outre ce que j’ai dit ci-dessus à propos d’un éventuel déclin continu de l’intérêt chez les commerçants de détail, des signes indiquent également un tarissement similaire de l’intérêt parmi les investisseurs institutionnels.

Si vous vous penchez à la baisse, cela indique de rester à l’écart de l’ETC-USD, car il n’a peut-être pas encore atteint son point bas. Si vous vous penchez haussier ? Vous voudrez peut-être toujours l’éviter. Pourquoi? Le prochain marché haussier des cryptos ne fournira peut-être pas les types de rendements démesurés observés dans le dernier.

Pourquoi les mouvements « To The Moon » pour ETC pourraient appartenir au passé

Si les prix des cryptos rebondissent dans l’ensemble, il y a de fortes chances que les prix Ethereum Classic le soient également. Mais si vous pensez que cela signifie que ce jeton peut passer d’environ 43 $ aujourd’hui, à un sommet de 176,16 $ qu’il a atteint avant l’effondrement de mai ? Détrompez-vous.

Pourquoi? Contrairement à la bulle crypto désormais dépassée, nous ne verrons peut-être pas les types de mouvements démesurés « conduits par les mèmes » que les cryptos plus petits ont déjà expérimentés. Comme l’a récemment expliqué un commentateur de Motley Fool, la course folle avec ETC avait plus en commun avec des « memecoins » comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

La prochaine remise des gaz ? Une future marée montante des prix de la crypto pourrait faire monter son bateau. Mais ce ne sera probablement pas dans la mesure vue plus tôt cette année. Au lieu de cela, il pourrait augmenter, mais sous-performer par rapport à BTC, ETC et au reste, à mesure que les pièces les plus établies évoluent avec leurs mises à niveau respectives, ce qui les aide à passer au niveau supérieur.

À moins qu’Ethereum Classic n’accélère une mise à niveau à égalité avec les mises à niveau 2.0 d’Ethereum ? Les gains futurs (le cas échéant) peuvent ne pas être plus spectaculaires que les gains générés par les pièces d’utilité plus élevées, si ou quand une reprise se produit enfin.

Quand il s’agit de parier sur une récupération cryptographique, restez avec les jeux les plus forts

En termes simples, les mises à niveau de Magneto mentionnées ci-dessus ne vont probablement pas déclencher un grand mouvement plus haut pour ETC-USD. Ce qui sera? Un passage du «mode de marché baissier» au «mode de marché haussier» pour les cryptos en général.

Il reste beaucoup de choses en jeu qui pourraient faire couler davantage les cryptos. Mais même si une reprise est à l’horizon, il n’y a pas grand-chose à suggérer que l’achat d’Ethereum Classic est le moyen de le jouer. Tenez-vous-en à l’achat de Bitcoin, ou des altcoins à plus forte utilité, si vous pensez qu’un rebond se produira bientôt.

