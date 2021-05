Ethereum Classic est en hausse de 220% cette semaine, mais pourquoi?

Compartir

Ethereum Classic, une crypto-monnaie apparemment oubliée, a attiré l’attention de beaucoup cette semaine lorsque son prix a grimpé de nulle part, mais il pourrait y avoir plusieurs raisons à cela. De plus, Bitcoin Cash et d’autres fourchettes basées sur Bitcoin ont connu une semaine saine dans le vert, avec Dogecoin, dont le prix a augmenté à la nouvelle de l’apparition d’Elon Musk sur SNL, la célèbre sitcom, le 8 mai.

Ethereum Classic est monté en flèche cette semaine

Ethereum Classic, la fourche sœur d’Ethereum, a connu une hausse des prix cette semaine alors que son prix a grimpé de plus de 200% pour devenir la crypto-monnaie qui a ouvert la voie au marché haussier. Ethereum classic (ETC) a commencé la semaine au prix de 36 $, grimpant lentement jusqu’à 160 $ ​​jeudi, puis subissant une correction qui l’a porté à 118 $ au moment de la rédaction de cet article. Mais quelles en ont été les raisons?

Ethereum Classic n’est pas la crypto-monnaie la plus fiable du marché. Au cours de la dernière année seulement, il a subi plusieurs attaques à 51% qui ont compromis sa fiabilité, repoussant la chaîne de milliers de blocs en raison de la baisse de son taux de hachage à l’époque. Cela a affecté le statut de la pièce, et maintenant les bourses demandent des milliers de confirmations pour simplement reconnaître un dépôt. Par exemple, les utilisateurs de Kraken doivent attendre près d’une semaine (40 000 confirmations) pour qu’un dépôt soit effectif.

Il semblerait donc contre-intuitif qu’il profite maintenant de cette résurgence. Cependant, cela pourrait être une conséquence des actions de son frère aîné Ethereum. Ethereum prévoit de changer son algorithme de consensus de preuve de participation depuis un certain temps, et le changement semble être encore plus proche maintenant. Cependant, la grande masse de mineurs qui sécurisent maintenant le réseau Ethereum doit migrer vers d’autres chaînes pour survivre, et le marché pourrait anticiper ce mouvement en pariant sur Ethereum Classic pour l’avenir.

Dogecoin et Bitcoin Cash ont également augmenté

Dogecoin a également poursuivi sa poussée vers un dollar cette semaine, alimenté par son ancêtre de facto, Elon Musk, qui a été l’un des grands promoteurs de la pièce meme. Dogecoin est en hausse de 124% cette semaine, atteignant 0,71 $ par unité et faisant l’expérience d’une énorme pompe en raison de l’espoir que Musk accueillera un épisode de Saturday Night Live. Les fans de la crypto-monnaie, qui a acquis une reconnaissance générale de son influence et que les gens ne s’associent normalement pas au monde de la crypto-monnaie, s’attendent à ce que la bombe soit mentionnée après que Musk soit référencé dans l’émission humoristique à des millions de téléspectateurs.

Bitcoin Cash a également été l’un des moments forts de la semaine, augmentant son prix de plus de 50%. Le prix de Bitcoin Cash a dépassé 1500 dollars et a été corrigé pour terminer la semaine à environ 1350 dollars. Bitcoin Cash n’est qu’à une semaine d’une mise à jour qui apportera des améliorations à la blockchain. La mise à jour introduit un nouveau programme de mise à jour conçu pour restaurer la confiance et la prévisibilité après deux fourchettes controversées qui ont affecté l’image de la pièce. D’autres fourchettes du réseau Bitcoin telles que le bitcoin gold (BTG) et le bitcoin diamond (BCD) et le bitcoinsv (BSV) ont également réalisé des gains significatifs.

Que pensez-vous de ce récapitulatif hebdomadaire des prix? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

