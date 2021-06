Ethereum Classic est risqué, mais il pourrait être meilleur qu’Ethereum

Ethereum Classique (CCC :ETC-USD) s’échangeait à 59,26 $ au 14 juin et avait une capitalisation boursière de 6,89 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. Comparez cela à Ethereum (CCC :ETH-USD). Son prix était de 2 583,05 $ et sa valeur marchande s’élevait à 300,39 milliards de dollars à la même date.

Par conséquent, Classic est un moyen moins cher d’acheter Ethereum en tant qu’actif blockchain. Il possède bon nombre des mêmes fonctionnalités que l’Ethereum ordinaire. Avouons-le, pour le même montant d’argent, vous pouvez posséder une plus grande position dans la pièce Ether. Cela le rend très attrayant en tant qu’actif numérique. Et ce n’est pas tout.

Comme je l’ai souligné dans mon article précédent, Ethereum Classic a eu de bien meilleures performances jusqu’à présent cette année. L’ETC-USD a augmenté de près de 950% jusqu’à présent depuis le début de l’année, alors qu’Ethereum n’a augmenté que de 250% au cours de la même période.

Cela dit, Ethereum Classic est loin de son apogée jusqu’à présent cette année. Son prix le plus élevé était de 176,16 $ le 6 mai. Il est donc maintenant en baisse de 66%. Mais c’est aussi un peu vrai pour Ethereum. Il est en baisse de 41% par rapport à son sommet de 4 362,35 $ le 12 mai. C’est une performance à la baisse légèrement meilleure.

Mais ne préféreriez-vous pas avoir les gains à la hausse, qui étaient presque quatre fois meilleurs avec Ethereum Classic ? Ceci malgré l’inconvénient qui était moins de deux fois plus mauvais. Et il y a d’autres bonnes raisons de posséder Ethereum Classic.

La faille de l’Ethereum

Ethereum Classic est sorti à la suite d’un différend ou d’un « fork » survenu en juillet 2016. Un fork signifie que la blockchain d’une crypto-monnaie donnée est dupliquée, ce qui donne la version originale et une version fractionnée qui fonctionne séparément, généralement en raison d’un désaccord politique.

Le fork en 2016 provenait d’un « différend sur la meilleure façon de résoudre un piratage qui a volé plus de 50 millions de dollars », selon Decrypt. Ethereum Classic est une continuation de la plate-forme blockchain d’origine.

Voici comment Cointelegraph décrit les deux côtés de la faille :

” … acceptez que le piratage ait eu lieu et engagez-vous pleinement dans l’éthique de la résistance à la censure et de l’immutabilité, ou évaluez le sentiment de la communauté de manière informelle et économisez les fonds grâce à un hard fork. Les partisans de la première option ont conservé la chaîne héritée et l’enregistrement des transactions après le fork, ce qui a donné Ethereum Classic.

Autres caractéristiques remarquables d’Ethereum Classic

Une autre différence majeure avec l’ETH est que l’ETC a une limite d’approvisionnement fixe qui a été adoptée en mars 2017. Elle émet l’ETC de la même manière que Bitcoin (CCC :BTC-USD). Il ne peut pas avoir plus de 210 millions de jetons en circulation. Ce n’est pas le cas avec Ethereum. Il n’a pas de limite d’approvisionnement, ce qui a été l’un de ses pièges, du moins jusqu’à récemment. J’ai récemment écrit un article sur le changement proposé par Ethereum avec son EIP 1559 (Ethereum Improvement Program).

Cela rendra l’offre d’Ethereum légèrement déflationniste. Néanmoins, il ne sera pas aussi restrictif qu’Ethereum Classic. La limite d’approvisionnement stricte de ce dernier a tendance à avoir un effet de « compression » sur le jeton. Ceci, bien sûr, peut être vu dans l’énorme surperformance de l’Ethereum Classic.

L’engagement d’Ethereum envers la preuve de travail (PoW) et l’exploitation minière de la blockchain contraste fortement avec l’engagement d’Ethereum à passer à la validation de la preuve de participation (PoS). Ce dernier prévoit de passer au PoS d’ici quelques mois, selon des rapports récents. Si cela s’avère fructueux, Ethereum Classic pourrait être laissé de côté.

Attaque réussie à 51% sur Ethereum Classic

Ethereum Classic a été gravement compromis dans le passé. En août 2020, CryptoSlate a rapporté que les pirates informatiques avaient pris le contrôle sur quatre jours de 51% des adresses de la blockchain. Ils ont ensuite procédé à la double dépense de jetons. Cela a entraîné un vol de plus de 5 millions de dollars. Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) aurait augmenté le délai de confirmation des transferts de crypto à deux semaines en raison de la situation.

En conséquence, Ethereum Classic Labs, la principale organisation de développement derrière Ethereum Classic, a embauché un cabinet d’avocats et une société de crypto-intelligence et a tenté de calmer la situation. Jusqu’à présent, un examen superficiel de leur site Web n’aborde pas l’attaque, ni les procédures qu’il a prises pour empêcher cela à l’avenir.

Ceci est un signe d’avertissement pour tous les investisseurs en crypto. Votre argent n’est souvent pas en sécurité dans des devises symboliques plus petites et moins bien financées. Il s’agit clairement d’une situation d’attention aux acheteurs que tous les investisseurs devraient connaître avant d’investir dans des cryptos comme celui-ci.

