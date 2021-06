Ethereum Classic n’est intéressant que par son nom

Ethereum Classique (CCC :ETC-USD) a eu une course similaire à de nombreuses crypto-monnaies établies. Le prix a grimpé de milliers de pour cent lors du boom de 2017. Ensuite, il a chuté de 90% jusqu’à ses plus bas de 2020. Depuis lors, l’ETC s’est déchaîné, le prix ayant été multiplié par vingt pour atteindre de nouveaux sommets historiques plus tôt cette année.

Depuis ce récent pic, l’ETC a perdu environ la moitié de sa valeur. Ce n’est ni meilleur ni pire que de nombreux autres grands projets de crypto-monnaie. Cependant, Ethereum Classic se différencie d’une manière importante. Plutôt que d’être son propre concept unique, Ethereum Classic est né d’une scission controversée dans le Ethereum (CCC :ETH-USD) communauté en 2016. À cette époque, Ethereum s’est divisé en deux, Classic devenant la blockchain minoritaire.

Fourches : une image mitigée

Historiquement, il y a eu beaucoup de controverses autour des forks de crypto-monnaie. Un fork, c’est lorsqu’une partie de la blockchain d’un jeton décide de se séparer de la majorité et de mettre en œuvre différentes règles, gouvernance et tout autre changement souhaité par la communauté ou les organisateurs. D’une certaine manière, un fork est une sorte de déclaration d’échec pour un projet de cryptographie. Si les choses s’étaient bien passées, le collectif aurait probablement conclu une entente pour garder la communauté unie. Au lieu de cela, des différences irréconciliables se sont produites.

Lorsque les crypto-monnaies se séparent, cela a tendance à engendrer une haine et une animosité incroyables entre les deux factions. Souvent, cette division amère ne s’améliore jamais. Regarde la brouille entre Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD) les promoteurs, par exemple. Vous verrez rarement un discours plus passionné que lorsque les détenteurs de Bitcoin Cash lésés se lancent dans une diatribe sur la façon dont Bitcoin a perdu son chemin.

Cependant, de nombreux investisseurs en crypto ont tendance à aimer les fourchettes. Dans un sens, cela ressemble à quelque chose pour rien. Avant le fork, un investisseur venait de détenir le jeton d’origine. Après le fork, cet investisseur détient désormais à la fois le jeton d’origine et un nouveau jeton de la crypto-monnaie scindée. Certains investisseurs y voient également une forme de dividende. Si vous vendez la devise forkée, vous obtenez maintenant de l’argent tout en conservant votre position d’origine.

Malgré ces avantages, les fourches n’ont pas une grande histoire. Beaucoup ont disparu en grande partie après la disparition de la controverse initiale autour de la fourche.

Prenez quelque chose comme Bitcoin Or (CCC :BTG-USD) par example. La plupart des gens ne se souviennent probablement même pas de Bitcoin Gold. Bitcoin Gold a durement quitté la chaîne principale en 2017 et était initialement l’un des cryptos à capitalisation boursière les plus importants au monde. Cependant, son prix s’est effondré en 2018 et n’a jamais récupéré. Il est maintenant classé 67 en capitalisation boursière crypto. Les partisans de Bitcoin Gold voulaient remettre l’accent sur la décentralisation, qu’ils pensaient que Bitcoin avait perdu de vue. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair qu’il y avait de bien meilleurs projets de décentralisation que Bitcoin Gold, donc son buzz a disparu.

Formation d’Ethereum Classic

Au crédit d’Ethereum Classic, il a eu une meilleure course que des fourchettes comme Bitcoin Gold. Ethereum Classic s’est séparé de la chaîne principale Ethereum en 2016. Cinq ans plus tard, Ethereum Classic reste l’une des 25 principales devises de capitalisation boursière et conserve toujours un intérêt et un volume de transactions substantiels.

Qu’est-ce qui a causé la scission? En 2016, des pirates ont manipulé les faiblesses d’une application de contrat intelligent Ethereum appelée DAO. Cela a causé une perte importante de fonds. La majorité des utilisateurs d’Ethereum ont décidé d’annuler les transactions piratées, ce qui a annulé le vol causé par le piratage DAO. Cependant, une minorité importante de la communauté a rejeté ce correctif. Ces membres ont continué à gérer la chaîne Ethereum d’origine, qui comprenait les transactions contestées, et sont passés au nom Ethereum Classic pour différencier le projet de la chaîne majoritaire Ethereum.

Ethereum Classic: Vivre de son passé

Ethereum Classic a essayé de créer sa propre communauté. Il a des développeurs et a pris une nouvelle direction stratégique, se différenciant davantage d’Ethereum.

La principale différence réside maintenant dans la forme du protocole qu’il utilise. Ethereum Classic est resté fidèle à la mission d’origine d’Ethereum et conserve donc un modèle de preuve de travail. C’est le modèle de minage traditionnel, tel qu’il est utilisé par Bitcoin. Les participants gagnent plus de pièces en échange de la résolution d’énigmes cryptographiques difficiles.

Pendant ce temps, la ligne principale d’Ethereum prévoit de passer bientôt à la preuve de participation. Cela renonce au modèle de preuve de travail gourmand en électricité et en informatique en échange de l’utilisation des propres jetons des participants comme garantie avec laquelle gagner plus de récompenses. Les puristes de la crypto affirment que les protocoles de preuve de participation sont intrinsèquement dangereux et s’écartent de la vision originale de la crypto-monnaie.

Cependant, en 2021, le côté preuve de participation de l’argument est gagnant. Les plaintes du public d’Elon Musk concernant la consommation excessive d’énergie de Bitcoin ont mis l’accent sur l’impact environnemental de l’exploitation minière crypto. Cela rend brillant le passage d’Ethereum à un modèle de preuve de participation beaucoup plus respectueux de l’environnement. Pendant ce temps, Ethereum Classic est bloqué en utilisant l’ancien protocole. Cela semble de plus en plus déconnecté des préférences d’aujourd’hui.

Verdict classique d’Ethereum

Il existe une tonne de crypto-monnaies émergentes prometteuses. Au milieu du monde de la compétition, il est difficile d’être particulièrement enthousiasmé par Ethereum Classic. En fait, vous pouvez faire valoir que l’ETC n’est bien connu qu’en raison de son histoire d’origine.

Alors qu’Ethereum a pris de l’importance, une pièce connexe comme Ethereum Classic peut facilement accompagner le trajet. Mais ne vous y trompez pas, la plupart des choses passionnantes qui se passent avec la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT), etc. se produisent avec la principale devise Ethereum. Ethereum Classic pourrait continuer à bénéficier d’une forte dynamique grâce au succès de son rival. Mais, en fin de compte, Ethereum Classic doit faire plus que partager une partie de son nom avec un rival plus prospère pour établir son propre cas fondamental.

