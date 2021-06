Ethereum Classic restera volatile, alors participez-y soigneusement

Les investisseurs à la recherche d’une plate-forme informatique décentralisée peuvent envisager Ethereum Classique (CCC :ETC-USD). Avec des centaines d’options de crypto-monnaie à considérer, l’ETC présente de nombreux avantages. Les applications fonctionnent comme prévu, excluant toute censure, temps d’arrêt ou interférence de tiers.

Source : Shutterstock

ETC fonctionne sur un réseau distribué. Il a un grand livre blockchain et est une crypto-monnaie native. De plus, la plate-forme exécute des contrats intelligents. Afin de comprendre pourquoi Ethereum Classic pourrait valoir la peine d’investir, il est important de savoir ce que signifie tout ce jargon.

En savoir plus sur Ethereum Classic

La plate-forme décentralisée gère les actifs numériques, en éliminant les intermédiaires. Ethereum Classic n’a aucune banque ni aucune autre interférence d’entité.

Il est sans autorisation, ce qui permet à quiconque de rejoindre et d’exécuter des transactions. Les utilisateurs n’ont besoin que d’un portefeuille crypto compatible. Cela facilite la tâche des utilisateurs sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) pour adopter ETC. Coinbase décrit Ethereum Classic comme une crypto-monnaie axée sur l’immuabilité. Cette idée est souvent expliquée comme « le code est la loi ».

Ethereum Classic prend également en charge d’autres plates-formes cryptographiques. Voyager numérique (OTCMKTS :VYGVF) est celui qui prend en charge le transfert de crypto-monnaie d’ETC, avec 29 autres.

Ethereum Classic a été formé en 2016 après sa scission au sein de la communauté Ethereum. Coinbase a une explication complète de la tristement célèbre attaque DAO qui a provoqué cette scission. Après Slock.it a lancé le projet DAO sur Ethereum, il a levé 150 millions de dollars en financement participatif. Malheureusement, les pirates ont exploité une faille dans le contrat intelligent du projet, s’en tirer avec des millions d’Ether. Ses fondateurs et de nombreux utilisateurs d’Ethereum ont soutenu un hard fork. Il s’agit d’un changement majeur dans le protocole de base de la blockchain.

Certains membres de la communauté ont toutefois décidé que le principe « le code est la loi » doit être maintenu ; ils sont restés sur l’ancienne chaîne et l’ont nommée Ethereum Classic.

Pourquoi adopter ETC au lieu d’Ethereum ?

Ethereum Classic conserve une grande partie du code Ethereum d’origine, tandis qu’Ethereum a divergé. Encore une fois, Coinbase présente en profondeur le débat des deux côtés. Ethereum et Ethereum Classic ont tous deux des défauts qui doivent être pris en compte. Par exemple, Ethereum Classic n’est pas rétrocompatible avec la fourche Ethereum. Étant donné que de nombreux grands acteurs de la communauté Ethereum utilisent Ethereum, Ethereum Classic perd certaines innovations dont bénéficie Ethereum.

L’une de ces mises à jour importantes et controversées est le passage de la preuve de travail à la preuve d’enjeu.

Ethereum n’est pas non plus sans défauts. Le hard fork a introduit la possibilité de changements futurs. Ethereum peut avoir des fourches plus dures sur la route. Les utilisateurs d’Ethereum devront faire confiance à ceux qui dirigent la plate-forme pour faire les meilleurs choix à l’avenir.

Juste valeur d’Ethereum Classic

Les investisseurs en crypto remarqueront que la montée en puissance d’Ethereum Classic en avril a coïncidé avec de nombreuses autres crypto-monnaies. Les détenteurs devraient-ils spéculer sur une augmentation à 100 $ ?

La réponse simple est qu’ils ne peuvent pas savoir si ou quand cela se produira. Sa juste valeur est relative. Bitcoin (CCC :BTC-USD) et les prix ETH influenceront la valeur de l’ETC. Les émotions jouent un grand rôle dans la valeur d’Ethereum Classic. Pourtant, l’écosystème d’ETC n’est pas aussi actif que celui de Bitcoin ou d’Ethereum. Les investisseurs doivent s’attendre à une plus grande volatilité chaque jour. Le lecteur patient peut attendre une baisse des prix avant de spéculer dessus.

Sécurité et mises à niveau

Les « attaques à 51 % » sont un problème de sécurité permanent. Terry Culver, PDG d’Ethereum Classic Labs, a discuté des trois attaques à 51% qui se sont produites en août 2020. Il a reconnu qu’avoir autant d’attaques en un mois était un gros problème pour ETC. Il a toutefois fait valoir que ces menaces sont un problème commun à l’ensemble du monde de la blockchain de preuve de travail.

Le 12 juin, ETC a annoncé une mise à niveau prévue pour le 21 juillet. Surnommée Magneto, la mise à niveau du réseau arrive au bon moment. L’actif numérique est en forte hausse en 2021. Il a augmenté plus rapidement que prévu. Donald McIntyre d’Etherplan pense que l’ETC bénéficiera de la volatilité des marchés ETH et BTC. Pourtant, ses commentaires suggèrent qu’ils devront augmenter fortement pour envoyer Ethereum Classic au niveau de 900 $ à 1000 $, ce qui, selon lui, serait lié à un prix BTC de plus de 125 000 $.

Vos plats à emporter sur Ethereum Classic

Les fluctuations folles de l’ETC ont offert aux spéculateurs de nombreuses opportunités commerciales en 2021. Cela ne changera pas. Les taureaux et les ours se battent sur le marché pour fixer une valeur stable sur Bitcoin et Ethereum. Ce bras de fer continuera d’influencer les prix des ETC. Les traders de swing devraient profiter des changements rapides en achetant et en vendant des ETC.

