Ethereum CME Open Interest, Trading Volume Balloons Crypto nouveaux médias

Ethereum a ralenti sur sa lancée haussière. La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 3 066 $ avec une perte de 4,2 % dans le graphique quotidien.

Après deux semaines de bénéfices et une remontée incroyable depuis le plus bas à 2 000 $, principalement due à la mise en œuvre d’EIP-1559, Ethereum pourrait connaître une baisse à court terme.

La métrique In/Out of the Money Around Price (IOMAP), utilisée pour mesurer le prix d’achat moyen d’un actif cryptographique et le comparer à son prix actuel, d’IntoTheBlock suggère qu’Ethereum se situe à un “support stable”.

L’analyste Ali Martinez a partagé le graphique ci-dessous et a indiqué que plus de 230 000 adresses ont acheté 7,33 millions d’ETH entre 2 970 $ et 3 080 $. Ainsi, le prix de l’ETH doit se maintenir au-dessus de ces niveaux pour éviter une tendance baissière à court terme. Martinez a ajouté :

Toute baisse en dessous de cette fourchette de prix pourrait inciter les investisseurs à réaliser des bénéfices rapidement avant que leurs investissements ne deviennent « hors de la monnaie ».

L’un des principaux moteurs d’Ethereum a été l’adoption institutionnelle qui voit un grand potentiel dans son écosystème. Des données supplémentaires fournies par Arcane Research suggèrent que l’adoption est toujours en hausse avec des dérivés basés sur l’ETH en hausse.

La société de recherche a enregistré une augmentation de l’intérêt ouvert (OI) pour les contrats à terme Ethereum sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). Les volumes de négociation d’ETH sont devenus dominants et s’élèvent à environ 30% de Bitcoin (BTC) et l’intérêt ouvert à 27%.

L’OI des contrats à terme EH de CME se situe actuellement à un niveau record de 650 millions de dollars. L’OI des contrats à terme sur le bitcoin se situe à 1,8 milliard de dollars, mais est en baisse substantielle par rapport à son sommet du 18 février de 3,3 milliards de dollars. Les contrats à terme sur l’éther représentent désormais 26,5% du total de l’OI dans les contrats à terme cryptographiques de CME.

Ethereum prend des parts de marché à Bitcoin

L’OI suggère également que les institutions construisent “avec empressement” leurs positions Ethereum (ETH) en ce moment, a déclaré Arcane Research. Très probablement, une conséquence de l’EIP-1559 et des attentes d’appréciation future en raison du nouveau modèle tarifaire du réseau.

Comme le montre le graphique, le volume des transactions à terme sur les ETH est en hausse depuis la mi-avril et ne ralentit que pendant le krach du marché de la cryptographie de mai et juillet. Pendant ce temps, Ethereum est descendu à 1 650 $ mais a pu récupérer rapidement à la fois en prix et dans la métrique susmentionnée.

Le volume quotidien des transactions sur les contrats à terme CME ETH a également connu une augmentation significative de la part de marché récemment. Le vendredi 13 août, le volume des transactions sur les contrats à terme ETH représentait 33% du volume total des transactions sur les contrats à terme cryptographiques de CME. Avec la domination accrue des contrats à terme sur l’ETH et le contango croissant, un sentiment haussier autour de l’ETH parmi les investisseurs institutionnels semble se préparer.