Ethereum connaît une rupture de chaîne involontaire ⋆ Crypto nouveaux médias

Il semble qu’un bogue dans les anciennes versions du client Geth Ethereum (ETH), à savoir les versions v1.10.07 et antérieures, ait provoqué une scission.

« Divers entre les derniers geth et les anciens geth sur le réseau principal. Évitez de faire des txs pendant un certain temps jusqu’à ce que vous soyez confirmé, à moins que vous ne soyez sûr de vous soumettre au dernier geth », a tweeté Andre Cronje, fondateur de Yearn Finance, conseillant : « Allez vous promener dehors, nous en avons tous besoin.

Selon ethernodes.org, Geth est le client Ethereum le plus populaire qui représente 74,63% des nœuds du réseau. Parmi ceux-ci, plus de 72% des nœuds Geth exécutent des versions plus anciennes du client, ce qui signifie que le bogue peut affecter environ 54% des nœuds Ethereum. Une adresse a également été identifiée par The Block Research comme l’adresse qui a exploité le bogue.

Le bogue peut conduire à des exploits de double dépense où les utilisateurs dépensent de la crypto-monnaie mais la transaction est écrasée sur une chaîne alternative.

Polygon (auparavant – Matic Network) a déclaré que la plupart des validateurs ont déjà mis à niveau vers la dernière version Geth/Bor sur le réseau principal Polygon PoS (preuve de participation). “L’équipe surveille le réseau pour le moment”, ont-ils déclaré.

Pour les détails de la mise à niveau du nœud sur Bor sur Polygon PoS, veuillez vous référer à https://t.co/IxWDlgp7or – Polygone (@0xPolygon) 27 août 2021

Le bogue a été initialement découvert avant le 24 août 2021 et a été immédiatement partagé et reconnu par l’équipe Go Ethereum. Envoyé, l’équipe qui a découvert le bogue lors de l’audit de Telos EVM, a déclaré que le bogue était “d’une gravité élevée” et a demandé un “patch chaud d’urgence”.

Les développeurs de Go Ethereum ont ensuite publié un correctif le 24 août mais cela ne fonctionne que pour ceux qui ont depuis mis à jour leur nœud.

L’équipe @go_ethereum n’a pas seulement corrigé un bug pour #Ethereum mais aussi pour les soi-disant tueurs d’Ethereum. Cependant, aucun d’entre eux ne demandera à ses utilisateurs de mettre à niveau leurs nœuds. :thinking_face: PS : Mettez à niveau vos nœuds Geth vers la 1.10.8 ! :raised_hands:https://t.co/n2LHAr09dA – Bitfly (@etherchain_org) 24 août 2021

Tous les coureurs de nœuds Ethereum sont encouragés à mettre à jour leurs clients Geth vers la v1.10.8.

C’est encore une histoire en développement.

À 15h23 UTC, l’ETH se négocie à 3 248 USD. Il est en hausse de 4,3% en une journée et de 3,3% en une semaine.

Plus de réactions :

Il semble que quelqu’un ait trouvé le bogue que nous avons corrigé dans @go_ethereum v1.10.8 et l’ait exploité, provoquant la séparation de tous les nœuds geth avec des versions antérieures du réseau. Si vous utilisez la v1.10.7 ou une version antérieure, veuillez mettre à jour !!! – MariusVanDerWijden (@vdWijden) 27 août 2021

Pas grave pour Ethereum. La majorité des mineurs sont sur le geth mis à jour qui n’est pas exploitable et la chaîne la plus longue fonctionne comme prévu. Pour les autres chaînes qui ont des versions fourchues de geth, les choses pourraient devenir étranges https://t.co/1xfYkxo5lR – Adam Tyree Finch (@atyreefinch) 27 août 2021

