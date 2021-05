Ethereum contre Bitcoin après le crash

L’écosystème de la crypto-monnaie a subi un effondrement et a plongé la semaine dernière. Bitcoin (BTC-USD) a chuté de 50% par rapport à ses récents sommets, et la plupart des autres crypto-monnaies ont chuté encore plus. Ethereum (ETH-USD) a atteint 2000 dollars lors du crash de mercredi, après avoir atteint 4000 dollars il n’y a pas longtemps.

Source: Shutterstock

Les raisons de l’effondrement sont nombreuses. Lisez mon article Bitcoin Crash Warning, publié en avril, pour voir comment nous nous sommes retrouvés ici.

Plus précisément, les vendeurs ont inondé le marché de la cryptographie après la récente Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) IPO. De plus, la Chine sévit à nouveau contre les crypto-monnaies, et les États-Unis édictent des réglementations plus strictes et imposent plus strictement la taxation des transactions cryptographiques. En ajoutant de l’huile sur le feu, Elon Musk est récemment devenu très négatif sur Bitcoin, mettant en garde contre les dommages qu’il inflige à l’environnement.

Alors, quand la vente s’arrêtera-t-elle? Bien que les crypto-monnaies rebondissent aujourd’hui, leurs prix restent fortement en baisse. Pour avoir une idée du moment où les choses vont changer, examinons la relation entre les deux principales crypto-monnaies.

Le ratio clé Ethereum-Bitcoin

La plupart des traders basés aux États-Unis ont tendance à penser aux prix des crypto-monnaies uniquement en termes de dollars américains. C’est compréhensible. Cependant, comparer les instruments de trading les uns aux autres peut fournir des informations clés, en particulier lors de changements de prix massifs.

On peut soutenir que la deuxième mesure la plus importante pour Ethereum (après son taux de change par rapport au dollar américain) est le rapport entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin a toujours valu beaucoup plus par unité qu’Ethereum. Cependant, le rapport entre les deux cryptos a beaucoup varié. Ces fluctuations sont souvent essentielles pour comprendre le sentiment des investisseurs en crypto-monnaie.

Par exemple, en 2016, lorsque Bitcoin ne fluctuait pas beaucoup, Ethereum valait toujours 0,01 à 0,02. Bitcoins. En 2017, cependant, alors que la crypto-monnaie est devenue courante pour la première fois, le ratio est passé à 0,1 à la fin de cette année, car Ethereum s’est apprécié plus de cinq fois plus rapidement que Bitcoin.

Cependant, une fois que 2018 a commencé, les crypto-monnaies ont perdu de leur force. Bitcoin a chuté, comme nous le savons, mais il s’est bien mieux comporté que toutes les autres crypto-monnaies.

Ethereum a chuté à seulement 0,02 Bitcoins à la fin de 2019. En termes de dollars, Ethereum a plongé de 95% de son sommet de 2017 à son plus bas de 2019, tandis que Bitcoin a chuté de 80%.

Ainsi, en période haussière pour les crypto-monnaies, Bitcoin a tendance à sous-performer car Ethereum et d’autres principaux concurrents sont plus pleinement acceptés par les investisseurs. Cependant, lorsque les cryptos sont sur des marchés baissiers, l’argent revient dans Bitcoin, que les traders considèrent comme le véritable refuge des crypto-monnaies.

Le ratio Ethereum-Bitcoin en 2021

Au début de cette année, Bitcoin changeait de mains pour 29000 $ et Ethereum se négociait à 750 $. Chaque Ethereum valait 0,025 Bitcoins. À son apogée récent, Bitcoin avait doublé, atteignant 64000 $. Cependant, Ethereum a augmenté beaucoup plus, passant de 750 $ à 4000 $.

En conséquence, le ratio entre Bitcoin et Ethereum est passé à 0,08, une forte démonstration de soutien à Ethereum. Bien que notamment, Ethereum n’ait pas réussi à sortir son ancien sommet d’environ 0,12 Ethereum par Bitcoin qui avait été atteint en 2017. D’un point de vue technique, si Ethereum avait dépassé cet objectif de 0,12, un énorme signal aurait été envoyé pour entrer dans Ethereum et d’autres jetons alternatifs principaux, tels que Pièce Binance (BNB-USD). Au lieu de cela, le ratio s’est effondré autour de 0,12.

Si nous entrons maintenant dans un marché baissier de crypto-monnaie à part entière, il serait logique qu’Ethereum retombe à 0,02 Bitcoins, où il a atteint un plancher sur les marchés baissiers précédents.

Au lieu de cela, Ethereum est suspendu là-dedans. Au moment d’écrire ces lignes, il se négocie à 0,07 par Bitcoin. Ce n’est que légèrement en baisse par rapport au niveau de 0,08 qu’il avait atteint avant le crash cryptographique. C’est un indicateur haussier.

La résilience d’Ethereum suggère que de nombreux investisseurs sont intéressés à l’acheter et intrigués par les applications financières décentralisées hébergées sur le réseau Ethereum.

La ligne de fond

Nous venons d’assister au plus gros crash du marché de la crypto-monnaie depuis un certain temps. Et les nouvelles continuent à venir. Jeudi, l’administration Biden a annoncé qu’elle intensifierait ses efforts pour attraper ceux qui cherchaient à éviter les taxes sur les crypto-monnaies. C’est juste un autre casse-tête pour un secteur déjà sous le feu des critiques.

D’un point de vue technique, Ethereum fait preuve d’une résilience surprenante. Cela, avec les gains d’aujourd’hui, pourrait être un bon signe que les taureaux de la crypto-monnaie ne sont pas encore à court de puissance de feu.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.