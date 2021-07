Ethereum (ETH)

Ethereum Core Devs envisage début août pour activer la mise à niveau de Londres sur Mainnet

Pendant ce temps, dit Goldman Sachs, Ether a le potentiel pour devenir la réserve de valeur numérique dominante dans les années à venir, mais une « couverture contre l’inflation » ne signifie pas de si tôt.

La mise à niveau la plus attendue, London hard fork, qui inclura l’EIP – 1559, devrait être lancée vers le 4 août.

Les développeurs principaux d’Ethereum ont en fait proposé le bloc 12 965 000 pour la mise à niveau de Londres sur le réseau principal, ce qui place la date d’activation au début du mois d’août.

« Cette pull request propose le bloc 12965000 pour l’activation du réseau principal de la mise à niveau du réseau de Londres. L’ETA pour ce bloc devrait se situer entre 13h00 UTC et 17h00 UTC le 4 août 2021 », peut-on lire sur Github.

Les développeurs se sont mis d’accord sur l’ACD116 pour décider du blocage asynchrone et essayer de terminer les versions client pour l’ACD117 d’ici ce week-end. Tim Beiko, qui coordonne le travail des développeurs sur le deuxième plus grand réseau de la Fondation Ethereum, a déclaré :

« Si nous pouvons approximativement atteindre ce calendrier, le 4 août devrait laisser suffisamment de temps pour annoncer les versions des clients compatibles avec le réseau principal et permettre aux fournisseurs d’infrastructure et aux opérateurs de nœuds de se mettre à niveau. »

Quant à la date de lancement précédemment décidée le 14 juillet, elle était provisoire, Beiko expliquant en outre que les développeurs demandent une période favorable à l’UE étant donné que la plupart d’entre eux sont basés en Europe.

« J’essayais aussi d’aller avant 13 m pour éviter la prochaine période de la bombe de difficulté. Et nous essayons de les obtenir le mercredi car les temps de blocage de PoW peuvent varier. »

La décision finale concernant le calendrier serait prise lors de la réunion principale des développeurs vendredi à 14h00 UTC.

Alors que la communauté crypto continue d’attendre avec impatience l’EIP-1559, qui brûlera les frais de base, faisant effectivement d’Ether un actif déflationniste, il est déjà déployé sur le réseau de test Ropsten.

Du côté du jalonnement, plus de 6,2 millions d’ETH sont actuellement déposés dans l’ETH 2.0. One Ether vaut actuellement 2 380 $, en baisse de plus de 45 % par rapport à son sommet historique de 4 390 $ à la mi-mai.

Cette semaine, la crypto-banque suisse Sygnum a également lancé le service de staking Eth 2.0, prétendant être la première banque à proposer ce service, offrant un rendement pouvant atteindre 7% par an.

Comme nous l’avons signalé, JPMorgan est optimiste sur l’ETH 2.0 en disant que le passage d’Ether au réseau de points de vente ferait passer l’industrie du jalonnement de 9 milliards de dollars actuels à 40 milliards de dollars d’ici 2025.

Pendant ce temps, dit Goldman Sachs, Ether a le potentiel de devenir la réserve de valeur numérique dominante dans les années à venir, car la deuxième plus grande plate-forme est “la plate-forme de développement la plus populaire pour les applications de contrat intelligent”.

Mais la forte volatilité inhérente ne signifie pas de sitôt.

« L’or est en concurrence avec la crypto dans la même mesure qu’il est en concurrence avec d’autres actifs risqués tels que les actions et les matières premières cycliques. Nous considérons l’or comme une couverture défensive contre l’inflation et la crypto comme une couverture contre l’inflation. »

