Ethereum Crypto News: Qu’est-ce que l’ETH London Hard Fork? 9 choses à savoir.

Il n’est pas rare qu’une crypto subisse des mises à niveau. En fait, la plupart des réseaux effectuent régulièrement des mises à niveau sous une forme ou une autre. Habituellement, cependant, ces thèses ne sont que des corrections de bugs mineurs et autres. D’autres effectuent des mises à niveau plus importantes de manière semi-régulière, comme Uniswap (CCC :UNI-USD), qui a effectué deux mises à niveau importantes depuis son lancement fin 2018. Cependant, Ethereum (CCC :ETH-USD) la nouvelle mise à niveau est différente. Le hard fork de Londres est l’une des plus grandes actualités cryptographiques d’Ethereum depuis la création du réseau.

La refonte d’Ethereum 2.0 est en cours en ce moment, tandis que le réseau reste utilisé. La nouvelle mise à niveau ambitieuse est aussi robuste que controversée.

Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Ethereum Crypto News: le London Hard Fork voit un nouvel algorithme de preuve, des pièces brûlées

La mise à niveau d’Ethereum 2.0 a lieu avec le hard fork de Londres. Un hard fork est un endroit sur la blockchain où la chaîne diverge vers un chemin différent. Ce hard fork a été mis en ligne aujourd’hui vers 8h30 HNE. L’un des changements les plus importants résultant du fork sera le passage d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation. L’ancien algorithme d’épreuvage a fait l’objet de critiques dans le passé, en raison de sa forte consommation d’énergie. La preuve de participation permettra au réseau de s’appuyer sur moins d’énergie pour effectuer des transactions. Une autre caractéristique majeure sera le marché des frais. Là où auparavant, un algorithme fixait les prix des frais de transaction sur le réseau, le marché des frais priorisera les transactions de manière à rendre les frais de gaz plus stables en prix. Le plus controversé est peut-être le projet du réseau de brûler des jetons, ce qui fera perdre aux mineurs les revenus supplémentaires générés par les transactions. Là où auparavant, les mineurs étaient récompensés pour avoir administré des transactions sur le réseau avec des bits d’ETH, tous les ETH supplémentaires restants des transactions seront envoyés à une adresse de gravure. Il n’y a pas de limite définie sur le nombre de jetons Ethereum, ce qui crée un obstacle majeur lorsque vous essayez de construire la valeur de la pièce ETH. Avec cette nouvelle fonction de combustion, l’offre augmentera plus lentement, ce qui contribuera à faire monter les prix. Matthew Gould, PDG de la plateforme de domaines blockchain Domaines imparables, appelle cet aspect de la mise à niveau l’un des plus précieux. “La chose la plus excitante à propos de la mise à niveau d’Ethereum London est qu’elle brûle Ethereum, ce qui est excellent pour le prix de l’ETH et une grande victoire pour les spéculateurs”, a déclaré Gould. Donc, en fin de compte, même si les mineurs peuvent ne pas aimer perdre ce revenu, il sera de toute façon préférable de créer la valeur de son portefeuille. En effet, depuis le hard fork de ce matin, l’ETH s’est apprécié de 4% en valeur. De même, les mineurs ont enregistré des revenus dans les jours qui ont précédé le hard fork. Les cinq plus grands pools miniers d’Ethereum ont rapporté plus de 192 millions de dollars sur une période de sept jours, collectivement.

